Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron para coordinar una respuesta al plan de Donald Trump para Ucrania. La propuesta de EE. UU. exige a Kiev concesiones territoriales y militares, generando tensión con los aliados europeos.
Vladimir Putin amenazó a Ucrania con conquistar más territorio si no acepta el plan de paz de Donald Trump
El presidente ruso afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico “definitivo".El Mundo21/11/2025
El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este viernes que el plan presentado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania podría “sentar las bases” para un acuerdo definitivo de paz, aunque advirtió que Rusia está preparada para conquistar más territorio si Kiev rechaza la propuesta.
Durante una reunión televisada con integrantes del Gobierno y en un encuentro con el Consejo de Seguridad ruso, Putin destacó que el plan de Washington recoge varias de las exigencias rusas, entre ellas cesiones territoriales y una drástica reducción del ejército ucraniano. Sin embargo, remarcó que el documento aún no ha sido discutido de manera concreta con Moscú y que espera una discusión profunda de todos los detalles.
“Estamos dispuestos a mantener negociaciones pacíficas y a resolver los problemas por medios pacíficos. Sin embargo, esto requiere, por supuesto, una discusión profunda de todos los detalles del plan propuesto. Estamos listos para ello”, señaló el mandatario ruso durante su intervención, cuyas declaraciones fueron recogidas por medios internacionales.
Putin precisó que la propuesta, compuesta por 28 puntos, solo se abordó “a grandes rasgos” con Estados Unidos hasta el momento, pues “el Gobierno estadounidense no ha logrado obtener el consentimiento de la parte ucraniana”.
En relación a la reacción de Ucrania, Putin declaró que Kiev y sus aliados europeos persisten en la ilusión de poder infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, lo que, a su juicio, se debe a “la falta de información objetiva sobre la situación real en el campo de batalla”.
Añadió que, si Ucrania rechaza el plan, Moscú continuará sus ofensivas militares para alcanzar sus objetivos: “Moscú está dispuesto, en caso de rechazo, a lograr sus objetivos por las armas, en el marco de una lucha armada”. Como ejemplo, citó la reciente captura de la ciudad de Kupiansk, advirtiendo que ese escenario “inevitablemente se repetirá en otras zonas clave de la línea del frente”.
Por parte ucraniana, el presidente Volodimir Zelensky rechazó públicamente la propuesta, asegurando que no “traicionará” a su país ante los requerimientos de ceder territorio o debilitar su defensa, y anunció que presentará “alternativas” a Washington. Según recogen medios estadounidenses, Trump estableció un plazo de menos de una semana para la respuesta de Zelensky, quien reconoció que Ucrania enfrenta “una decisión muy difícil”, al deber elegir entre “perder su dignidad o a un socio clave”.
La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, hasta ahora aliada clave de Donald Trump, anunció su renuncia a la Cámara de Representantes, efectiva el 5 de enero.
El expresidente Jair Bolsonaro fue detenido de forma preventiva por orden de la Corte Suprema. La Justicia brasileña alegó riesgo de fuga y un intento de romper la tobillera electrónica.
La Cumbre de Líderes del G20 comenzó este sábado en Johannesburgo, Sudáfrica, bajo la presidencia de Cyril Ramaphosa.
Rusia afirma haber tomado Kupiansk, Ucrania denuncia "desinformación" y sostiene que mantiene el controlEl Mundo21/11/2025
El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Gerasimov, anunció la “liberación” de Kupiansk, uno de los objetivos centrales de la ofensiva en Járkov, durante un informe elevado al presidente Vladimir Putin.
Ramaphosa no quiere dársela a un diplomático estadounidense de bajo rango: Karoline Leavitt quedó en el foco del encontronazo.
Advierten que la crisis del IPS puede acelerar la fuga de médicos egresados
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Reforma previsional: Abren un espacio federal de debate y formación abierta al público
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.
Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero reclamó por los fondos para las provinciasPolítica21/11/2025
El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Zamora no dio definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria.