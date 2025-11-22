Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron para coordinar una respuesta al plan de Donald Trump para Ucrania. La propuesta de EE. UU. exige a Kiev concesiones territoriales y militares, generando tensión con los aliados europeos.
Marjorie Taylor Greene renuncia a su banca luego que Trump la llamara "chiflada"
La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, hasta ahora aliada clave de Donald Trump, anunció su renuncia a la Cámara de Representantes, efectiva el 5 de enero.El Mundo22/11/2025
La parlamentaria del Congreso de Estados Unidos Marjorie Taylor Greene, hasta hace poco una de las principales aliadas de Donald Trump, anunció el viernes que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes después de que ambos se distanciaran debido al escándalo sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La salida de Greene subraya la presión que enfrentan los legisladores republicanos que se distancian de Trump, especialmente entre su base más fiel.
El caso Epstein dividió al típicamente leal partido Republicano y alejó a Trump de algunos de sus aliados dentro de su movimiento "Make America Great Again" (MAGA), incluida la congresista Taylor Greene. El fin de semana, Trump le retiró el apoyo para su campaña de reelección en 2026. La renuncia de Greene es la señal más clara hasta ahora de una creciente división dentro del movimiento MAGA, en el que críticas como Greene impulsaron una ley para que se divulgen los archivos del caso Epstein, que Trump, del que cada vez hay más indicios de vínculos con él, tuvo que firmar después.
Evitar una "dolorosa y odiosa" campaña
"Defender a las mujeres estadounidenses que fueron violadas cuando tenían 14 años, traficadas y usadas por hombres ricos y poderosos no debería resultar en que me llamen traidora y me amenace el presidente de Estados Unidos, por quien luché", dijo la congresista, quien anunció que su último día en el cargo será el 5 de enero.
La legisladora por Georgia comunicó su decisión en un video de más de diez minutos difundido en redes sociales. Taylor Green afirmó que nunca logró encajar en Washington y sostuvo que ha sido "rechazada" por la élite política desde su llegada al Congreso. Greene agregó que no quería que sus seguidores y sus familiares soportaran una campaña "dolorosa y odiosa" por parte del "presidente por el que todos" lucharon solo para ganar una votación.
La congresista republicana, de 51 años, fue elegida en 2020. Greene fue una abanderada del movimiento MAGA, pero el presidente anunció que retiraba todo su apoyo a la "chiflada Marjorie" el 7 de noviembre. La otrora aliada política clave de Trump dijo después que estaba siendo objeto de una ola de amenazas. En una conversación telefónica con un reportero de ABC News, el presidente estadounidense dijo que la renuncia de Greene es "una gran noticia para el país".
Con información de apf, efe
El expresidente Jair Bolsonaro fue detenido de forma preventiva por orden de la Corte Suprema. La Justicia brasileña alegó riesgo de fuga y un intento de romper la tobillera electrónica.
La Cumbre de Líderes del G20 comenzó este sábado en Johannesburgo, Sudáfrica, bajo la presidencia de Cyril Ramaphosa.
Vladimir Putin amenazó a Ucrania con conquistar más territorio si no acepta el plan de paz de Donald TrumpEl Mundo21/11/2025
El presidente ruso afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico “definitivo".
Rusia afirma haber tomado Kupiansk, Ucrania denuncia "desinformación" y sostiene que mantiene el controlEl Mundo21/11/2025
El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Gerasimov, anunció la “liberación” de Kupiansk, uno de los objetivos centrales de la ofensiva en Járkov, durante un informe elevado al presidente Vladimir Putin.
Ramaphosa no quiere dársela a un diplomático estadounidense de bajo rango: Karoline Leavitt quedó en el foco del encontronazo.
Advierten que la crisis del IPS puede acelerar la fuga de médicos egresados
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Reforma previsional: Abren un espacio federal de debate y formación abierta al público
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.
Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero reclamó por los fondos para las provinciasPolítica21/11/2025
El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Zamora no dio definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria.