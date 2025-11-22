Marjorie Taylor Greene renuncia a su banca luego que Trump la llamara "chiflada"

La parlamentaria del Congreso de Estados Unidos Marjorie Taylor Greene, hasta hace poco una de las principales aliadas de Donald Trump, anunció el viernes que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes después de que ambos se distanciaran debido al escándalo sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La salida de Greene subraya la presión que enfrentan los legisladores republicanos que se distancian de Trump, especialmente entre su base más fiel.

El caso Epstein dividió al típicamente leal partido Republicano y alejó a Trump de algunos de sus aliados dentro de su movimiento "Make America Great Again" (MAGA), incluida la congresista Taylor Greene. El fin de semana, Trump le retiró el apoyo para su campaña de reelección en 2026. La renuncia de Greene es la señal más clara hasta ahora de una creciente división dentro del movimiento MAGA, en el que críticas como Greene impulsaron una ley para que se divulgen los archivos del caso Epstein, que Trump, del que cada vez hay más indicios de vínculos con él, tuvo que firmar después.

Evitar una "dolorosa y odiosa" campaña

"Defender a las mujeres estadounidenses que fueron violadas cuando tenían 14 años, traficadas y usadas por hombres ricos y poderosos no debería resultar en que me llamen traidora y me amenace el presidente de Estados Unidos, por quien luché", dijo la congresista, quien anunció que su último día en el cargo será el 5 de enero.

La legisladora por Georgia comunicó su decisión en un video de más de diez minutos difundido en redes sociales. Taylor Green afirmó que nunca logró encajar en Washington y sostuvo que ha sido "rechazada" por la élite política desde su llegada al Congreso. Greene agregó que no quería que sus seguidores y sus familiares soportaran una campaña "dolorosa y odiosa" por parte del "presidente por el que todos" lucharon solo para ganar una votación.

La congresista republicana, de 51 años, fue elegida en 2020. Greene fue una abanderada del movimiento MAGA, pero el presidente anunció que retiraba todo su apoyo a la "chiflada Marjorie" el 7 de noviembre. La otrora aliada política clave de Trump dijo después que estaba siendo objeto de una ola de amenazas. En una conversación telefónica con un reportero de ABC News, el presidente estadounidense dijo que la renuncia de Greene es "una gran noticia para el país".

Con información de apf, efe