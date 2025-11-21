Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania se reunieron para coordinar una respuesta al plan de Donald Trump para Ucrania. La propuesta de EE. UU. exige a Kiev concesiones territoriales y militares, generando tensión con los aliados europeos.
Rusia afirma haber tomado Kupiansk, Ucrania denuncia "desinformación" y sostiene que mantiene el control
El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Gerasimov, anunció la “liberación” de Kupiansk, uno de los objetivos centrales de la ofensiva en Járkov, durante un informe elevado al presidente Vladimir Putin.El Mundo21/11/2025
El mando ucraniano negó por completo la caída de la ciudad y denunció una nueva maniobra de “desinformación” destinada a ocultar las pérdidas que sufre el Ejército ruso.
El general Valeri Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, informó este jueves que unidades del grupo Zapad tomaron Kupiansk y continúan “destruyendo a las tropas ucranianas cercadas en el margen izquierdo del río Oskil”. El anuncio fue realizado en presencia del presidente ruso, quien visitó un puesto de mando para recibir detalles de la operación.
Cuando Putin pidió precisión sobre si la conquista era “completa”, Gerasimov confirmó que la ciudad se encuentra totalmente bajo control ruso, según la agencia estatal TASS. Además, el jefe militar sostuvo que las fuerzas de Moscú controlan más del 75% de Pokrovsk (Donetsk) y aproximadamente el 80% de Vovchansk (Járkov), dos localidades donde se intensificaron los combates en las últimas semanas.
El Kremlin, a través de su portavoz Dmitri Peskov, afirmó que Putin “elogió enormemente” el desempeño de las tropas y expresó su “gratitud” tras recibir un “informe detallado” sobre los avances.
Ucrania niega la toma rusa de Kupiansk
No obstante, el Estado Mayor Conjunto de Ucrania negó rotundamente la captura de Kupiansk y aseguró que la ciudad “permanece bajo control ucraniano”.
En un comunicado difundido en Facebook, afirmó que sus fuerzas realizan “medidas de contrasabotaje y operaciones especiales” para localizar a unidades rusas infiltradas en la zona. También calificó como “falsas” las afirmaciones de Moscú sobre Vovchansk y Pokrovsk.
Para Kiev, “esta desinformación tiene como único objetivo ocultar las graves pérdidas del Ejército ruso, que se ve obligado a lanzar asaltos devastadores”. Las autoridades ucranianas afirmaron que “los únicos logros sangrientos de las autoridades rusas son los asesinatos de mujeres y niños”, en referencia al reciente ataque con drones en Ternópil, donde murieron 25 civiles y 90 resultaron heridos.
Rusia ha conseguido avances en los últimos meses, especialmente en la región de Donetsk, mientras continúa consolidando presencia militar en otras provincias ocupadas parcial o totalmente desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Moscú se anexó en septiembre de ese año Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, y también mantiene control sobre zonas de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de Crimea, incorporada en 2014.
La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, hasta ahora aliada clave de Donald Trump, anunció su renuncia a la Cámara de Representantes, efectiva el 5 de enero.
El expresidente Jair Bolsonaro fue detenido de forma preventiva por orden de la Corte Suprema. La Justicia brasileña alegó riesgo de fuga y un intento de romper la tobillera electrónica.
La Cumbre de Líderes del G20 comenzó este sábado en Johannesburgo, Sudáfrica, bajo la presidencia de Cyril Ramaphosa.
Vladimir Putin amenazó a Ucrania con conquistar más territorio si no acepta el plan de paz de Donald TrumpEl Mundo21/11/2025
El presidente ruso afirmó que el documento puede servir de base para un arreglo pacífico “definitivo".
Ramaphosa no quiere dársela a un diplomático estadounidense de bajo rango: Karoline Leavitt quedó en el foco del encontronazo.
Advierten que la crisis del IPS puede acelerar la fuga de médicos egresados
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Reforma previsional: Abren un espacio federal de debate y formación abierta al público
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.
Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero reclamó por los fondos para las provinciasPolítica21/11/2025
El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Zamora no dio definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria.