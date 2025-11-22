Corte Suprema ordena prisión preventiva de Bolsonaro por riesgo de fuga

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, fue preso este sábado de forma preventiva por la Policía Federal de Brasil, informó uno de sus abogados. "Fue preso pero no sé el motivo", dijo el abogado Celso Vilardi. Según el grupo Globo, la Corte Suprema brasileña decretó la prisión preventiva del exmandatario para "garantizar el orden público".

La Corte aclaró después que ordenó la detención ante el riesgo de "fuga", detallando que intentó romper la tobillera electrónica que fiscalizaba sus movimientos para fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos, en una de las marchas y concentraciones convocadas en su apoyo que se sudecen en el país desde el mes pasado.

En la víspera, la defensa del líder ultraderechista de 70 años pidió a la Corte Suprema que pueda ccumplir en casa por razones de salud su sentencia a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, una condena que ya había intentado apelar. Un grupo de agentes acudió a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, y lo arrestó, llevándolo inmediatamente a dependencias policiales.

Prisión preventiva también para uno de sus colaboradores

La Policía Federal de Brasil informó en una escueta nota de que "cumplió este sábado, en Brasilia, una orden de prisión preventiva conforme una decisión de la Corte Suprema", aunque no especificó contra quién. Un representante de la policía federal confirmó que Bolsonaro estaba siendo sometido a exámenes de ingreso en Brasilia el sábado por la mañana.

Según medios locales, la prisión preventiva de este sábado no se trata del inicio de la ejecución de la pena, lo que se esperaba para las próximas semanas, tras el rechazo por parte del Supremo de los primeros recursos de apelación contra la sentencia.

En el marco del proceso por golpismo, el Supremo también ordenó el viernes la prisión preventiva del diputado Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, aliado de Bolsonaro, tras supuestamente haberse fugado. Ramagem fue igualmente condenado (en su caso a 16 años de prisión), así como otros acusados, en el mismo juicio del expresidente. Las investigaciones apuntan a que el parlamentario dejó Brasil en septiembre pasado a través del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de poner rumbo a Estados Unidos.

