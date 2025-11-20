El funcionario, que aún diseña su estructura, también se enfoca en las auditorías internas para monitorear áreas y avanzar en futuros proyectos de ley.
Wayar: “El peronismo nunca será derrotado porque es el pueblo mismo”
El senador defendió la vigencia del peronismo y criticó a dirigentes “disfrazados de peronistas” que “se arrodillan ante el poder y se alejan de la justicia social, la soberanía e igualdad de oportunidades.Política20/11/2025Agustina Tolaba
En Día de Miércoles, el senador provincial Walter Wayar afirmó que el peronismo “es un sentimiento profundo, un modo de entender la vida, el país y la república”, y aseguró que, pese a crisis internas o derrotas electorales, “nunca van a poder terminarlo porque esencialmente es el pueblo mismo”.
En una extensa reflexión sobre la actualidad política, Wayar sostuvo que quienes celebran la caída del peronismo “no se dan cuenta de que cuando el pueblo no se siente representado por quienes dicen ser peronistas, simplemente no los acompaña, pero eso no extingue el sentimiento”. Para el legislador, el movimiento permanece “en las bases, en la gente que sigue queriendo una patria libre, justa y soberana”.
Wayar enfatizó que los valores fundamentales del peronismo —la libertad, la soberanía y la justicia social— son aspiraciones universales: “¿Quién bien nacido no quiere igualdad de oportunidades y justicia para los trabajadores?”. Y diferenció esa esencia de quienes, a su criterio, traicionan los principios del movimiento: “El problema es cuando se disfrazan de peronistas, llegan a los cargos y se arrodillan ante el poder de turno”.
El senador remarcó que el peronismo no es enemigo de los sectores productivos. “Queremos que haya muchos ricos que generen trabajo, pero trabajo digno, bien remunerado y con calidad de vida para los trabajadores”, señaló. Criticó, en cambio, la desigualdad creciente: “No puede haber excelencia para los empleadores y miseria para los empleados”.
Wayar también cuestionó la actitud de determinados grupos de poder, a los que acusó de defender intereses propios mientras celebran el recorte de derechos ajenos. “Aplaudían cuando el presidente les quitaba derechos a los discapacitados o a las universidades, pero cuando les tocan un beneficio a ellos, saltan de inmediato”, expresó.
Por otro lado, Wayar aseguró que su camino en la política esta marcado por la autonomía y firmeza: “Me hice respetar y respeté. Yo doy respeto y exijo respeto en todos los ámbitos de mi vida”. En ese sentido, marcó distancia de la idea de dependencia política: “Nunca busqué cercanía. No es un problema mío si un gobernador no cree que tiene que hablar conmigo; es él quien se pierde la oportunidad de conversar con quienes tuvimos experiencia”.
Wayar volvió a marcar su identidad política: “Lo que no soy es obsecuente. No me arrodillo ante nadie. No tengo temor y tengo principios y convicciones”. Recordó además que lleva 20 años como opositor, desde 2007 hasta hoy, siempre de manera “respetuosa, racional y con argumentos”.
Finalmente, criticó el rol del “dedo” en la política contemporánea. “Dicen que siempre hubo dedo. No, antes había internas, debate y discusión. Las listas se consensuaban después de mucho intercambio. No venían de Buenos Aires a decirte quiénes tenían que ser los candidatos, como pasa en el último tiempo”, cuestionó.
Sáenz reclamó a Nación obras para el norte: "Si seguimos así, las inaugurarán mis tataranietos"Política21/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono de su crítica al Gobierno nacional en plena negociación del Presupuesto 2026 al asegurar que Salta está "esperando que el poncho aparezca".
Gobernadores del Norte Grande le pedirán una audiencia a Milei: obra pública y distribución de fondos en agendaPolítica20/11/2025
La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar las propuestas de reformasPolítica20/11/2025
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario. Desde junio trabajan en borradores de proyectos sobre las reformas laboral, tributaria y previsional.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.