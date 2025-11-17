Más de 2700 personas saturaron las guardias hospitalarias de Salta este fin de semana. Los hospitales Materno Infantil y San Bernardo lideraron la demanda, con las urgencias centradas en accidentes de tránsito y hechos de violencia.
IPS aclara sobre pagos a empresas de internación domiciliaria
El IPS confirmó que los pagos a empresas de internación domiciliaria siguen activos y aclaró que solo permanecen en revisión prestaciones observadas por falta de cumplimiento.Salud17/11/2025Ivana Chañi
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó a sus afiliados y a la comunidad que los pagos destinados a las empresas de internación domiciliaria no presentan suspensión. Los expedientes se encuentran en una instancia de auditoría conforme a los mecanismos habituales de control institucional.
Durante esta tarea, el Instituto identificó prestaciones declaradas por varias empresas que no registran efectiva realización. El organismo no puede autorizar el pago de servicios no prestados ni vinculados con hechos ilícitos. Mientras las prestaciones permanezcan observadas, la normativa impide la aprobación de montos sujetos a revisión o investigación.
El IPS mantiene el pago normal de todas las prestaciones validadas y presentadas de forma correcta.
La institución ratificó su compromiso con el uso adecuado de los recursos públicos y la protección de los afiliados, con la garantía de que cada pago responda a un servicio real.
Campaña Azul: alertan sobre la baja consulta masculina y la necesidad de controles desde los 50
En Aries, el urólogo Juan Pablo Caprini advirtió que el cáncer de próstata es el segundo tumor sólido más frecuente en los hombres y que suele detectarse tarde porque no presenta síntomas en etapas iniciales.
El INCUCAI y el Ministerio de Salud de Salta presentan este lunes el Programa CERCA. La iniciativa creará Consultorios especializados para la detección temprana y seguimiento de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada.
Cómo pedir reintegros en el IPS: requisitos y pasos clave
El Instituto Provincial de Salud detalló el procedimiento para afiliados que deban gestionar reintegros por consultas y prestaciones ambulatorias realizadas con profesionales del Círculo Médico. Los prestadores con convenio directo continúan trabajando con normalidad.
Alertan en Salta por suplementos y dietas de moda
Nutricionistas del Colegio de Graduados en Nutrición de Salta advirtieron que suplementos y planes alimentarios deben ser indicados por profesionales. Alertan que las dietas de moda y consejos de redes sociales pueden agravar trastornos alimentarios, sobre todo en jóvenes.
Intrusismo en nutrición: el Colegio de Graduados de Salta llama a denunciar a coach e influencers
El Colegio de Graduados en Nutrición de Salta lanzó una campaña para visibilizar el intrusismo profesional. Alertan por recomendaciones de alimentación y suplementos realizadas por profesores de gimnasios, coach e influencers sin título habilitante, y explican cómo y dónde denunciarlos.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.
Morillo eligió intendente: Ariel Arias triunfó con amplia ventaja
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.