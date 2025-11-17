IPS aclara sobre pagos a empresas de internación domiciliaria

El IPS confirmó que los pagos a empresas de internación domiciliaria siguen activos y aclaró que solo permanecen en revisión prestaciones observadas por falta de cumplimiento.

Salud17/11/2025Ivana ChañiIvana Chañi

ips

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó a sus afiliados y a la comunidad que los pagos destinados a las empresas de internación domiciliaria no presentan suspensión. Los expedientes se encuentran en una instancia de auditoría conforme a los mecanismos habituales de control institucional.

Durante esta tarea, el Instituto identificó prestaciones declaradas por varias empresas que no registran efectiva realización. El organismo no puede autorizar el pago de servicios no prestados ni vinculados con hechos ilícitos. Mientras las prestaciones permanezcan observadas, la normativa impide la aprobación de montos sujetos a revisión o investigación.

El IPS mantiene el pago normal de todas las prestaciones validadas y presentadas de forma correcta.

La institución ratificó su compromiso con el uso adecuado de los recursos públicos y la protección de los afiliados, con la garantía de que cada pago responda a un servicio real.

ips

Cómo pedir reintegros en el IPS: requisitos y pasos clave

Ivana Chañi
Salud15/11/2025

El Instituto Provincial de Salud detalló el procedimiento para afiliados que deban gestionar reintegros por consultas y prestaciones ambulatorias realizadas con profesionales del Círculo Médico. Los prestadores con convenio directo continúan trabajando con normalidad.

Supplements+blog1

Alertan en Salta por suplementos y dietas de moda

Ivana Chañi
Salud15/11/2025

Nutricionistas del Colegio de Graduados en Nutrición de Salta advirtieron que suplementos y planes alimentarios deben ser indicados por profesionales. Alertan que las dietas de moda y consejos de redes sociales pueden agravar trastornos alimentarios, sobre todo en jóvenes.

