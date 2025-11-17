IPS aclara sobre pagos a empresas de internación domiciliaria

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó a sus afiliados y a la comunidad que los pagos destinados a las empresas de internación domiciliaria no presentan suspensión. Los expedientes se encuentran en una instancia de auditoría conforme a los mecanismos habituales de control institucional.

Durante esta tarea, el Instituto identificó prestaciones declaradas por varias empresas que no registran efectiva realización. El organismo no puede autorizar el pago de servicios no prestados ni vinculados con hechos ilícitos. Mientras las prestaciones permanezcan observadas, la normativa impide la aprobación de montos sujetos a revisión o investigación.

El IPS mantiene el pago normal de todas las prestaciones validadas y presentadas de forma correcta.

La institución ratificó su compromiso con el uso adecuado de los recursos públicos y la protección de los afiliados, con la garantía de que cada pago responda a un servicio real.