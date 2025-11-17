Heridas de arma blanca, accidentes y vuelos sanitarios, el balance del fin de semana

IPS aclara sobre pagos a empresas de internación domiciliaria
El IPS confirmó que los pagos a empresas de internación domiciliaria siguen activos y aclaró que solo permanecen en revisión prestaciones observadas por falta de cumplimiento.
Más de 2700 personas saturaron las guardias hospitalarias de Salta este fin de semana. Los hospitales Materno Infantil y San Bernardo lideraron la demanda, con las urgencias centradas en accidentes de tránsito y hechos de violencia.Salud17/11/2025
El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 313 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 14 y las 7 del lunes 17 de noviembre.
Las emergencias más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.
Además, se realizaron dos vuelos sanitarios uno de Orán a Salta con un paciente de 51 años y otro de Cafayate a Salta.
El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:
En la guardia de adultos se atendieron 265 pacientes, de los cuales 38 fueron hospitalizados. Hubo 117 de ginecología, 69 atenciones de obstetricia, 47 en enfermería y 32 de clínica médica.
En la guardia pediátrica, ingresaron 654 pacientes, de los cuales 48 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 164 por patologías respiratorias, 86 por gastroenteritis, 109 traumatismos varios, 3 mordeduras de perros, 7 picaduras de artrópodo y 3 mordeduras de perros.
Hubo 35 nacidos vivos: 22 hombres y 13 mujeres.
En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 827 consultas. De los cuales 683 fueron ambulatorios.
De los pacientes atendidos, 150 fueron hospitalizados.
Hubo 117 personas accidentadas, de las cuales 55 fueron por siniestros de tránsito:
40 motociclistas
4 ciclistas
8 automovilistas
0 transeúntes
3 transporte público
También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 27 pacientes derivados por otros centros sanitarios.
En el hospital Papa Francisco se atendieron 231 pacientes durante el fin de semana, 204 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas se registraron 7 por derivación y 20 por accidentes. De los cuales, 1 por arma blanca, 8 por accidente de tránsito y 11 otros.
Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 428 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron gastroenteritis y colitis, infección de vías urinarias, bronquitis aguda y faringitis.
El hospital Arturo Oñativia atendió 54 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: hiperglucemia y diabetes tipo 2, con complicaciones circulatorias, no especificadas y sin mención de complicación.
El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que, durante el fin de semana, se registró la atención de 25 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.
