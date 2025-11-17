Campaña Azul: alertan sobre la baja consulta masculina y la necesidad de controles desde los 50

En el marco del mes azul dedicado a la salud masculina, el programa “De esto sí se habla: salud y sexualidad” de Aries, abordó la prevención del cáncer de próstata, uno de los tumores más frecuentes entre los varones. El urólogo Dr. Juan Pablo Caprini remarcó que la falta de controles preventivos retrasa los diagnósticos.

“El cáncer de próstata es un tumor silencioso. Cuando aparecen síntomas, muchas veces ya hay metástasis óseas. Por eso el chequeo a tiempo es fundamental”, señaló.

Caprini explicó que los varones deben realizar el análisis de PSA y la consulta con el urólogo desde los 50 años, o desde los 40/45 si tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, mama, ovario o páncreas. Recordó que uno de cada seis hombres en Argentina puede desarrollar esta enfermedad.

El especialista también respondió inquietudes de los oyentes y mencionó que hay factores que aumentan el riesgo, como la obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo. “El cáncer de próstata no duele. Si esperamos síntomas urinarios, llegamos tarde”, insistió.

Caprini adelantó que próximamente encabezará una campaña abierta y gratuita para facilitar el acceso a estudios preventivos en Salta.