Campaña Azul: alertan sobre la baja consulta masculina y la necesidad de controles desde los 50

En Aries, el urólogo Juan Pablo Caprini advirtió que el cáncer de próstata es el segundo tumor sólido más frecuente en los hombres y que suele detectarse tarde porque no presenta síntomas en etapas iniciales.

Salud17/11/2025Ivana ChañiIvana Chañi

17865-a-partir-de-los-50-anios-todo-varon-debe-hacerse-un-control-de-prostata

En el marco del mes azul dedicado a la salud masculina, el programa “De esto sí se habla: salud y sexualidad” de Aries, abordó la prevención del cáncer de próstata, uno de los tumores más frecuentes entre los varones. El urólogo Dr. Juan Pablo Caprini remarcó que la falta de controles preventivos retrasa los diagnósticos.

“El cáncer de próstata es un tumor silencioso. Cuando aparecen síntomas, muchas veces ya hay metástasis óseas. Por eso el chequeo a tiempo es fundamental”, señaló.

Caprini explicó que los varones deben realizar el análisis de PSA y la consulta con el urólogo desde los 50 años, o desde los 40/45 si tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, mama, ovario o páncreas. Recordó que uno de cada seis hombres en Argentina puede desarrollar esta enfermedad.

23140-en-salta-el-43-de-los-chicos-termina-el-secundario-a-tiempo-1024x683Salta sostuvo su inversión en educación, pero la caída de 2024 golpeó salarios y escuelas

El especialista también respondió inquietudes de los oyentes y mencionó que hay factores que aumentan el riesgo, como la obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo. “El cáncer de próstata no duele. Si esperamos síntomas urinarios, llegamos tarde”, insistió.

Caprini adelantó que próximamente encabezará una campaña abierta y gratuita para facilitar el acceso a estudios preventivos en Salta.

Te puede interesar
ips

Cómo pedir reintegros en el IPS: requisitos y pasos clave

Ivana Chañi
Salud15/11/2025

El Instituto Provincial de Salud detalló el procedimiento para afiliados que deban gestionar reintegros por consultas y prestaciones ambulatorias realizadas con profesionales del Círculo Médico. Los prestadores con convenio directo continúan trabajando con normalidad.

Supplements+blog1

Alertan en Salta por suplementos y dietas de moda

Ivana Chañi
Salud15/11/2025

Nutricionistas del Colegio de Graduados en Nutrición de Salta advirtieron que suplementos y planes alimentarios deben ser indicados por profesionales. Alertan que las dietas de moda y consejos de redes sociales pueden agravar trastornos alimentarios, sobre todo en jóvenes.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail