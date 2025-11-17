Más de 2700 personas saturaron las guardias hospitalarias de Salta este fin de semana. Los hospitales Materno Infantil y San Bernardo lideraron la demanda, con las urgencias centradas en accidentes de tránsito y hechos de violencia.
Campaña Azul: alertan sobre la baja consulta masculina y la necesidad de controles desde los 50
En Aries, el urólogo Juan Pablo Caprini advirtió que el cáncer de próstata es el segundo tumor sólido más frecuente en los hombres y que suele detectarse tarde porque no presenta síntomas en etapas iniciales.Salud17/11/2025Ivana Chañi
En el marco del mes azul dedicado a la salud masculina, el programa “De esto sí se habla: salud y sexualidad” de Aries, abordó la prevención del cáncer de próstata, uno de los tumores más frecuentes entre los varones. El urólogo Dr. Juan Pablo Caprini remarcó que la falta de controles preventivos retrasa los diagnósticos.
“El cáncer de próstata es un tumor silencioso. Cuando aparecen síntomas, muchas veces ya hay metástasis óseas. Por eso el chequeo a tiempo es fundamental”, señaló.
Caprini explicó que los varones deben realizar el análisis de PSA y la consulta con el urólogo desde los 50 años, o desde los 40/45 si tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, mama, ovario o páncreas. Recordó que uno de cada seis hombres en Argentina puede desarrollar esta enfermedad.
El especialista también respondió inquietudes de los oyentes y mencionó que hay factores que aumentan el riesgo, como la obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo. “El cáncer de próstata no duele. Si esperamos síntomas urinarios, llegamos tarde”, insistió.
Caprini adelantó que próximamente encabezará una campaña abierta y gratuita para facilitar el acceso a estudios preventivos en Salta.
El INCUCAI y el Ministerio de Salud de Salta presentan este lunes el Programa CERCA. La iniciativa creará Consultorios especializados para la detección temprana y seguimiento de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada.
Cómo pedir reintegros en el IPS: requisitos y pasos clave
El Instituto Provincial de Salud detalló el procedimiento para afiliados que deban gestionar reintegros por consultas y prestaciones ambulatorias realizadas con profesionales del Círculo Médico. Los prestadores con convenio directo continúan trabajando con normalidad.
Alertan en Salta por suplementos y dietas de moda
Nutricionistas del Colegio de Graduados en Nutrición de Salta advirtieron que suplementos y planes alimentarios deben ser indicados por profesionales. Alertan que las dietas de moda y consejos de redes sociales pueden agravar trastornos alimentarios, sobre todo en jóvenes.
Intrusismo en nutrición: el Colegio de Graduados de Salta llama a denunciar a coach e influencers
El Colegio de Graduados en Nutrición de Salta lanzó una campaña para visibilizar el intrusismo profesional. Alertan por recomendaciones de alimentación y suplementos realizadas por profesores de gimnasios, coach e influencers sin título habilitante, y explican cómo y dónde denunciarlos.
Alimentación para la diabetes: recomiendan evitar recetas rebuscadas y centrarse en lo práctico y baratoSalud14/11/2025
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la chef especializada, Luly López Arias, resaltó la importancia de organizar las comidas de manera sencilla y saludable, priorizando vegetales y preparaciones fáciles que se puedan planificar para toda la semana.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.