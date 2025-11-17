Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: en qué líneas se aplica

La Secretaría de Transporte oficializó el aumento del 9,7% para los colectivos nacionales que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires, de manera que el boleto mínimo se acercará a los $500 y, a pesar de la suba, seguirá siendo más barato que las líneas porteñas y provinciales.

La medida entró en vigencia este lunes 17 a través de la Resolución 77/2025 del Ministerio de Economía que se publicó en el Boletín Oficial. El aumento afecta a las 104 líneas de jurisdicción nacional, en el marco de la política de recortar subsidios al transporte público.

Se trata de los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), específicamente aquellos que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo. Con esta suba, el boleto míniSmo pasa de $451,01 a $494,83, siempre que el usuario tenga SUBE registrada.

El último aumento de estas líneas había sido a mediados de julio, antes del proceso electoral, y después de otras subas en mayo y junio, para completar un total de 21,52% en tres meses. De todas maneras, sigue siendo el boleto mínimo más barato: el de los colectivos porteños es $568,82 y, para los provinciales, $573,09.

Cuáles son los colectivos que aumentan este lunes

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que aumentan sus tarifas desde este lunes son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Cuánto sale el boleto mínimo con el nuevo aumento

El cuadro tarifario de las líneas nacionales queda de la siguiente manera:

Tramo de 0 a 3 kilómetros: de $451,01 a $494,83.

Tramo de 3 a 6 km: de $502,43 a $551,24.

Tramo de 6 a 12 km: de $541,13 a $593,70.

Tramo de 12 a 27 km: de $579,87 a $636,21.

Tramo de más de 27 km: de $618,35 a $678,42.

Con información de C5N