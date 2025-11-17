Un apostador de CABA se llevó el pozo récord del Telekino

El Telekino volvió a repartir alegría y una cifra impactante: el sorteo de este domingo 16 de noviembre dejó como saldo a un nuevo millonario, que se alzó con un premio total de $3.764.924.084.

El ganador, que hizo su apuesta en la Ciudad de Buenos Aires y cuya identidad no fue revelada, acertó todos los números de la modalidad principal y se llevó uno de los pozos más altos entregados por el juego en los últimos meses.

La increíble suma incluye el premio tradicional junto con los beneficios adicionales que suelen integrar el paquete millonario del Telekino.

Con este nuevo ganador, el Telekino reafirma su lugar como uno de los juegos de azar más populares de la Argentina, con pozos que cada domingo seducen a quienes sueñan con cambiar su vida de un día para el otro.

Telekino: sorteo del domingo 16 de noviembre

Tradicional: 01 - 03 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25

1 ganador con 15 aciertos: $3.764.924.084

26 ganadores con 14 aciertos: $413.783

862 ganadores con 13 aciertos: $37.673

Próximo sorteo: todos los domingos a las 17.15

Requino: números ganadores del 16 de noviembre

Números: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25

33 ganadores: $120.744

Con información de Noticias Argentinas