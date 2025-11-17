Con un incremento del 9,7%, los usuarios deberán pagar $494,83 por el tramo mínimo, aunque aún son más económicos que los colectivos urbanos y provinciales.
Un apostador de CABA se llevó el pozo récord del Telekino
Con $3.764.924.084, el afortunado se convirtió en el nuevo millonario del popular juego dominical.Sociedad17/11/2025
El Telekino volvió a repartir alegría y una cifra impactante: el sorteo de este domingo 16 de noviembre dejó como saldo a un nuevo millonario, que se alzó con un premio total de $3.764.924.084.
El ganador, que hizo su apuesta en la Ciudad de Buenos Aires y cuya identidad no fue revelada, acertó todos los números de la modalidad principal y se llevó uno de los pozos más altos entregados por el juego en los últimos meses.
La increíble suma incluye el premio tradicional junto con los beneficios adicionales que suelen integrar el paquete millonario del Telekino.
Con este nuevo ganador, el Telekino reafirma su lugar como uno de los juegos de azar más populares de la Argentina, con pozos que cada domingo seducen a quienes sueñan con cambiar su vida de un día para el otro.
Telekino: sorteo del domingo 16 de noviembre
Tradicional: 01 - 03 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25
- 1 ganador con 15 aciertos: $3.764.924.084
- 26 ganadores con 14 aciertos: $413.783
- 862 ganadores con 13 aciertos: $37.673
Próximo sorteo: todos los domingos a las 17.15
- Requino: números ganadores del 16 de noviembre
- Números: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25
- 33 ganadores: $120.744
Con información de Noticias Argentinas
La Municipalidad habilitó al tránsito la esquina de Tucumán y Buenos Aires tras obrasSociedad16/11/2025
Obras Públicas finalizó la reparación del pavimento, colocando losas nuevas y mejorando las veredas, eliminando así un foco de inseguridad vial.
La Secretaría de las Mujeres de Salta inicia mañana la certificación virtual en Ley Micaela. La capacitación, obligatoria por ley, está destinada a agentes de los tres poderes del Estado y busca erradicar la violencia de género en la Administración Pública.
La Casita del Parque ofrecerá actividades ambientales y culturales durante las próximas semanasSociedad15/11/2025
Habrá talleres para jardines de infantes, celebraciones por el Día Mundial del Aire Puro y la Movilidad Sustentable, y una gran jornada por el Mes de la Tradición y el Día Mundial del Mate.
Estiman una población reducida de 250 yaguaretés en todo el país, 60 habitan en SaltaSociedad14/11/2025
La Fundación Rewilding Argentina denunció que Acaí, la yaguareté liberada en el Parque Nacional El Impenetrable, fue asesinada por cazadores. El caso, que ya está en manos de la Justicia, reaviva la preocupación por la crítica situación de la especie, de la que quedan apenas unos 250 ejemplares en el país.
La elección tendrá lugar en Parque Sur a las 17 y contará con 30 candidatas de Capital e interior provincial.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.