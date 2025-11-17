La inversión en educación se desploma y Argentina no llega al 6% del PBI que exige la ley

Educación Técnica: 250 estudiantes expondrán proyectos innovadores en Rosario de LermaEducación17/11/2025
La localidad de Rosario de Lerma será sede de la Expo Técnica 2025: "Un Camino hacia la Innovación" este 19 de noviembre.
Argentinos por la Educación advirtió que el financiamiento educativo “está en su peor nivel en años” y que el país invierte menos de lo que exige la ley.Educación17/11/2025Ivana Chañi
El nuevo informe de Argentinos por la Educación reveló que 19 provincias redujeron su inversión educativa en la última década, lo que produjo un fuerte deterioro en salarios docentes, infraestructura y recursos escolares.
En declaraciones a Aries, Javier Curcio —vocero de la organización e investigador del IIEP-UBA-CONICET— explicó que la Argentina hoy destina alrededor del 4,5% del PBI a educación, por debajo del 6% obligatorio por ley.
“Estamos en un proceso de desinversión y despriorización muy claro. El financiamiento está en un nivel crítico”, señaló.
Curcio sostuvo que el ajuste fue más profundo en el nivel nacional. “En dos años, los aportes del Gobierno nacional cayeron cerca del 50%. Hoy el sistema recibe la mitad de recursos que en 2023”, detalló.
El informe también muestra que 21 de las 24 provincias pagan salarios docentes reales más bajos que hace diez años.
En ese escenario, solo Salta, San Luis, Santiago del Estero y Neuquén lograron mantener niveles de inversión superiores a los de 2014, aunque en todos los casos hubo retrocesos frente a 2023.
Curcio insistió en que no solo falta inversión, sino también mejor planificación. “Se necesita invertir más y mejor. Sin recursos suficientes no habrá mejoras en aprendizajes ni en condiciones escolares”, afirmó.
Salta es una de las pocas provincias que preservó su nivel de inversión respecto de 2014. Sin embargo, en 2024 también sufrió una reducción real del presupuesto en educación.
La Escuela de Emprendedores recibirá a los vecinos mayores de 18 años, con clases adaptadas según materias pendientes y posibilidad de evaluaciones prácticas.
La Municipalidad invita a mayores de 18 años a completar sus estudios; los mayores de 60 tendrán prioridad en el proceso de inscripción.
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El presidente del Consejo Provincial de Educación Católica, Agustín Montiveros, señaló que los aumentos proyectados para el ciclo 2026 también dependerán de las negociaciones salariales.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.