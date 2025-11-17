ARA San Juan: a ocho años, Salta pidió memoria y justicia

A ocho años del hundimiento del submarino ARA San Juan, familiares, vecinos y autoridades se reunieron en el barrio Limache para rendir un nuevo homenaje a los 44 tripulantes fallecidos. Entre ellos estuvo Rafael Medina, hermano del salteño Roberto Medina, quien expresó el sentimiento que atraviesa a las familias desde 2017.

“Realmente es un año muy difícil, más en esta época porque pasó lo que pasó con el submarino. No queremos que se olviden, menos el pueblo argentino. Nosotros como familia lo sentimos mucho y todos los años lo recordamos”, afirmó Medina. Agregó además un pedido concreto: “Quiero pedirle al pueblo argentino que no se olviden de ellos y que siempre los sigan recordando”.

Del acto participó también Alberto Barros, Director General de Aportes Institucionales del Ministerio de Gobierno, quien destacó que la Provincia acompañará cada año a familiares y vecinos en este homenaje. “De la noche a la mañana, estos padres se enteraron del hundimiento del ARA San Juan y recién un año después se supo la verdadera magnitud de la catástrofe. Queremos sumarnos al reclamo de memoria, verdad y justicia, y que los deudos reciban el reconocimiento que merecen”, señaló.

El homenaje en Limache concluyó con un minuto de silencio y el compromiso de mantener vivo el recuerdo de los tripulantes del ARA San Juan.