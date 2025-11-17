ARA San Juan: a ocho años, Salta pidió memoria y justicia

Regularizan licencias de remis en Salta: la AMT otorgó habilitaciones definitivas
Tras verificar el cumplimiento de obligaciones, la Autoridad Metropolitana de Transporte otorgó licencias permanentes a los choferes que tenían permisos provisorios.
A ocho años del hundimiento del submarino ARA San Juan, familiares, vecinos y autoridades se reunieron en el barrio Limache para rendir un nuevo homenaje a los 44 tripulantes fallecidos. Entre ellos estuvo Rafael Medina, hermano del salteño Roberto Medina, quien expresó el sentimiento que atraviesa a las familias desde 2017.
“Realmente es un año muy difícil, más en esta época porque pasó lo que pasó con el submarino. No queremos que se olviden, menos el pueblo argentino. Nosotros como familia lo sentimos mucho y todos los años lo recordamos”, afirmó Medina. Agregó además un pedido concreto: “Quiero pedirle al pueblo argentino que no se olviden de ellos y que siempre los sigan recordando”.
Del acto participó también Alberto Barros, Director General de Aportes Institucionales del Ministerio de Gobierno, quien destacó que la Provincia acompañará cada año a familiares y vecinos en este homenaje. “De la noche a la mañana, estos padres se enteraron del hundimiento del ARA San Juan y recién un año después se supo la verdadera magnitud de la catástrofe. Queremos sumarnos al reclamo de memoria, verdad y justicia, y que los deudos reciban el reconocimiento que merecen”, señaló.
El homenaje en Limache concluyó con un minuto de silencio y el compromiso de mantener vivo el recuerdo de los tripulantes del ARA San Juan.
La Corte avaló el listado enviado por la Oficina Judicial y estableció que las observaciones se harán exclusivamente por vía digital.
La atención incluirá limpieza, extracciones y control de caries. Es necesario llevar DNI y certificado de negativa de ANSES.
Del 17 al 20 de noviembre, Bienestar Animal realizará un operativo de vacunación antirrábica en Los Castaños, 17 de Mayo, Pablo Saravia y Apolinario Saravia, de 9:30 a 12:30 y por orden de llegada.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
El Ballet Folklórico Provincial participará de esta jornada gratuita el viernes 21 de noviembre a las 18 horas, organizada junto al colectivo MEDUSAS.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.