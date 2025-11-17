“Nunca es tarde”: abuelas y madres buscan terminar el secundario

La Municipalidad de Salta puso en marcha una nueva instancia de inscripción para el programa Adultos 2000, que permite a personas mayores de 18 años finalizar sus estudios secundarios de forma virtual. El operativo se desarrolla los días 17, 18 y 19, de 8 a 13, en la Escuela de Emprendedores, ubicada en Independencia 910.

Cerca de las 8 ya había vecinos esperando su turno para completar los requisitos. En el salón principal se desplegaron varias mesas de atención y, a media mañana, se contaban alrededor de 40 personas aguardando, además de otras distribuidas en los pasillos.

Los interesados deben presentar DNI, pase o analítico, junto con la resolución ministerial correspondiente. Como las clases son virtuales, se solicita además que los inscriptos cuenten con correo electrónico y manejen las herramientas básicas de computadora y celular.

En diálogo con Aries, varias vecinas compartieron sus experiencias. Una joven esperaba en representación de su madre, de 68 años, que decidió retomar los estudios. “Siempre quiso terminar el secundario. Nunca es tarde y ahora tiene la oportunidad”, expresó. Otra mujer de 58 años contó que no pudo hacerlo antes porque se dedicó a criar a sus hijos: “Es una herramienta que sirve para trabajar y también para ayudar a los nietos. Siempre es bueno aprender”.

La inscripción continuará hasta el mediodía de cada jornada, y se espera que la demanda siga siendo alta debido al interés de quienes buscan completar sus estudios y mejorar sus oportunidades laborales.