Desbaratan red de pedofilia digital en diez provincias, con un detenido en Salta

La provincia de Salta participó en el Operativo Escudo Infantil, una acción nacional coordinada contra la pedofilia digital que realizó 13 allanamientos en 10 provincias.

Judiciales17/11/2025

0opsjacTi_1300x655__1

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, informó que el pasado jueves 13, se realizó un allanamiento en la ciudad de Salta, en el marco de una operación nacional destinada a desbaratar una red de pedofilia dedicada a la difusión e intercambio de imágenes (fotos y videos) con material de abuso sexual y/o explotación sexual de niños, niñas y adolescentes La detección de esta actividad ilícita fue posibles gracias a reportes de la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), que daba cuenta de la actividad ilícita que estaría desplegando el acusado a través de Internet.

Se trata de un joven, menor punible al momento del hecho, quien fue encontrado en posesión de 7 imágenes de M.A.S.I. y fue imputado provisionalmente como autor del delito de tenencia de materia de abuso sexual infantil.

La Fiscal recordó que desde la puesta en marcha de la Fiscalía, se participó activamente en diversas operaciones internacionales, destacando la importancia de combatir este tipo de delitos, que permiten a los pedófilos el anonimato, la masividad de alcance en cuestión de segundos y la no necesidad de cercanía física, dejando en situación de vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes, quienes son blanco fácil para estos adultos que buscan influenciar, manipular y vulnerar su integridad, en busca de satisfacción propia, propiciando un ámbito de impunidad, que los vuelve más avezados y crueles en sus modos de operar.

Durante la Operación Escudo Infantil se realizaron 13 allanamientos conjuntos y coordinados en Chaco, Chubut, Corrientes, Jujuy, Misiones, San Juan, Córdoba, Salta, San Juan y Santa Fe.

