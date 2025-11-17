El Gobierno eliminó las retenciones a exportación de aceites y lubricantes

El Gobierno eliminó las retenciones a la exportación de aceites y lubricantes producidos por el sector de hidrocarburos, que desde 2020 pagaban 8% al ser vendidos al exterior.

La medida se implementó a través del Decreto 811/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Con información de C5N