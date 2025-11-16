La Renga volvió a tocar "Panic Show" y subió a "Javier Milei" al escenario: "El león se escapó"

Este fin de semana, La Renga se presentó en el Dama's Day Volumen 4, un evento de autos y motos de colección que se realizó en Luján, y reavivó su cruce con Javier Milei. De hecho, dieron de qué hablar tras subir al escenario a un "presidente" trucho para bailar entre los músicos.

La banda volvió a tocar su canción "Panic Show", por la que se mostraron en contra de que el mandatario la utilice en sus actos políticos. La Renga salió en diferentes ocasiones a distanciarse del líder libertario y recordar que difieren con sus ideas. Incluso le solicitaron por la vía legal que deje de utilizarlo.

El grupo hacía mucho tiempo que no tocaba este tema y volvió a hacerlo con una picante indirecta a Milei. "Atención a todas las unidades... Patricia, el león se escapó", se lo escuchó decir el sábado pasado a Gustavo "Chizzo" Napóli. Durante la presentación de la banda el publicó también saltó bajo el típico canto: “El que no salta, votó a Milei”.

En el momento en el que empezaron a tocar esta canción, apareció sobre el escenario una persona de baja estatura disfrazado de Milei, con máscara incluida, saltando junto al Chizo.

Con información de C5N