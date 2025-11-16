El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, renovó el llamado al Gobierno para que avance con reformas que impulsen la formalización y amplíen la base de contribuyentes.
La Renga volvió a tocar "Panic Show" y subió a "Javier Milei" al escenario: "El león se escapó"
La banda se presentó en el Dama's Day y no dudó en lanzar una picante indirecta al presidente tras el cruce por el uso de su canción.Argentina16/11/2025
Este fin de semana, La Renga se presentó en el Dama's Day Volumen 4, un evento de autos y motos de colección que se realizó en Luján, y reavivó su cruce con Javier Milei. De hecho, dieron de qué hablar tras subir al escenario a un "presidente" trucho para bailar entre los músicos.
La banda volvió a tocar su canción "Panic Show", por la que se mostraron en contra de que el mandatario la utilice en sus actos políticos. La Renga salió en diferentes ocasiones a distanciarse del líder libertario y recordar que difieren con sus ideas. Incluso le solicitaron por la vía legal que deje de utilizarlo.
El grupo hacía mucho tiempo que no tocaba este tema y volvió a hacerlo con una picante indirecta a Milei. "Atención a todas las unidades... Patricia, el león se escapó", se lo escuchó decir el sábado pasado a Gustavo "Chizzo" Napóli. Durante la presentación de la banda el publicó también saltó bajo el típico canto: “El que no salta, votó a Milei”.
En el momento en el que empezaron a tocar esta canción, apareció sobre el escenario una persona de baja estatura disfrazado de Milei, con máscara incluida, saltando junto al Chizo.
Con información de C5N
Un informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, revela cifras contundentes sobre el mercado laboral durante los 21 meses de gestión de Javier Milei.
El cotitular Jorge Sola afirmó que la reforma está "viciada" y sin consenso. Advirtió que cualquier intento de debilitar la representación gremial será considerado inconstitucional.
Los trabajadores, que llevan once meses sin aumento de sueldo, presentaron una denuncia del SUTNA ante la Secretaría de Trabajo. El gremio reclama por la suspensión de varios compañeros y exige paritarias.
Billeteras virtuales y morosidad: AUH y pagos de ANSES, expuestos al débito automáticoArgentina16/11/2025
El Banco Central planea habilitar el débito automático para que billeteras virtuales puedan cobrar préstamos. El expresidente del BCRA, Miguel Pesce, advirtió sobre el riesgo de que las fintech vacíen cuentas de beneficiarios de la AUH.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó que cinco o seis empresas fueron alcanzadas por el fuego en Ezeiza, entre ellas Chemotécnica e Iron Mountain.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.