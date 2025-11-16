La Renga volvió a tocar "Panic Show" y subió a "Javier Milei" al escenario: "El león se escapó"

La banda se presentó en el Dama's Day y no dudó en lanzar una picante indirecta al presidente tras el cruce por el uso de su canción.

Argentina16/11/2025

la-renga-milei

Este fin de semana, La Renga se presentó en el Dama's Day Volumen 4, un evento de autos y motos de colección que se realizó en Luján, y reavivó su cruce con Javier Milei. De hecho, dieron de qué hablar tras subir al escenario a un "presidente" trucho para bailar entre los músicos.

La banda volvió a tocar su canción "Panic Show", por la que se mostraron en contra de que el mandatario la utilice en sus actos políticos. La Renga salió en diferentes ocasiones a distanciarse del líder libertario y recordar que difieren con sus ideas. Incluso le solicitaron por la vía legal que deje de utilizarlo.

El grupo hacía mucho tiempo que no tocaba este tema y volvió a hacerlo con una picante indirecta a Milei. "Atención a todas las unidades... Patricia, el león se escapó", se lo escuchó decir el sábado pasado a Gustavo "Chizzo" Napóli. Durante la presentación de la banda el publicó también saltó bajo el típico canto: “El que no salta, votó a Milei”.
En el momento en el que empezaron a tocar esta canción, apareció sobre el escenario una persona de baja estatura disfrazado de Milei, con máscara incluida, saltando junto al Chizo.

Con información de C5N 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail