Tragedia en Córdoba: un niño de cuatro años murió tras incendiarse un camión

El pequeño jugaba en la parte trasera del vehículo cuando una garrafa tomó fuego y desató un incendio imposible de controlar. La Justicia investiga cómo se produjo el siniestro.

Provincias17/11/2025

Un nene de 4 años murió luego de que se incendiara la parte trasera del camión en el que jugaba en Córdoba. Todavía se desconocen las causas de la tragedia ocurrida en la localidad de Ordóñez, en el departamento Unión.

Según informó la Policía local, los primeros indicios apuntan a que una garrafa se prendió fuego en la zona donde está la cama del vehículo Mercedes Benz y se desató el incendio feroz. Las llamas alcanzaron al pequeño, que no pudo ser rescatado a tiempo.

El siniestro ocurrió durante la noche de este sábado y generó profunda consternación entre vecinos y familiares.

El personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer para salvarlo, según informó El Doce.

La Justicia investiga las causas que originaron el incendio para determinar cómo se desencadenó el fuego y si hubo elementos que contribuyeron al trágico desenlace.

