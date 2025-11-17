El conductor, identificado como Horacio Zdero, embistió a un peatón durante la madrugada; el gobernador expresó su “profundo dolor” y pidió que se cumplan los procedimientos legales.
Tragedia en Córdoba: un niño de cuatro años murió tras incendiarse un camión
El pequeño jugaba en la parte trasera del vehículo cuando una garrafa tomó fuego y desató un incendio imposible de controlar. La Justicia investiga cómo se produjo el siniestro.Provincias17/11/2025
Un nene de 4 años murió luego de que se incendiara la parte trasera del camión en el que jugaba en Córdoba. Todavía se desconocen las causas de la tragedia ocurrida en la localidad de Ordóñez, en el departamento Unión.
Según informó la Policía local, los primeros indicios apuntan a que una garrafa se prendió fuego en la zona donde está la cama del vehículo Mercedes Benz y se desató el incendio feroz. Las llamas alcanzaron al pequeño, que no pudo ser rescatado a tiempo.
El siniestro ocurrió durante la noche de este sábado y generó profunda consternación entre vecinos y familiares.
El personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar, pero nada pudieron hacer para salvarlo, según informó El Doce.
La Justicia investiga las causas que originaron el incendio para determinar cómo se desencadenó el fuego y si hubo elementos que contribuyeron al trágico desenlace.
El encuentro fue este domingo, un día después de que Emerenciano y César Sena, además de Marcela Acuña hayan sido condenados.
El comerciante aseguró que actuó en un momento de ira. El ladrón sufrió lesiones severas en una mano y la Justicia analiza la secuencia completa.
Su hijo lo encontró sin vida dentro del auto con un golpe en la cabeza. La Justicia investiga las causas y preserva la escena.
La Pampa: un chico de 14 años murió tras un disparo accidental en una salida de cazaProvincias17/11/2025
El adolescente fue herido con un rifle de aire comprimido calibre 22 mientras cazaba con un amigo. Pese a dos traslados de urgencia, no logró sobrevivir.
Un incidente en la planta Echeverría ocurrió mientras realizaban conexiones en una nueva conducción; los trabajadores sufrieron heridas leves y el suministro de agua se normalizó progresivamente.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.