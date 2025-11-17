Chaco: El hermano del gobernador Zdero atropelló y mató a un hombre

Horacio Zdero, hermano del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, atropelló y mató a un hombre durante la madrugada del sábado en el acceso Juan D. Perón de Quitilipi, en un episodio que provocó conmoción política y social en la provincia. El peatón, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente, murió en el acto.

De acuerdo con el parte policial difundido a los medios, el siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando agentes de la comisaría local fueron alertados sobre un choque. Al llegar al lugar, constataron que una camioneta Ford Ranger blanca, conducida por un hombre de 57 años, había embestido a un peatón masculino.

Según esos testimonios, habría estado saliendo de un local bailable ubicado cerca de la zona del impacto. Las circunstancias exactas del choque siguen bajo investigación, mientras testigos advierten que el vehículo provenía del sector donde funciona un boliche.

Horas después del accidente, el gobernador Leandro Zdero se pronunció públicamente en sus redes sociales: "Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable. Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna".

La víctima y las pericias

Personal de salud llegó rápidamente, pero solo pudieron confirmar la muerte del peatón. El diagnóstico preliminar determinó un traumatismo encéfalo craneano grave y letal. La División Criminalística de Sáenz Peña realizó las pericias en el lugar, mientras que Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue del hospital local para la autopsia correspondiente.

En paralelo, agentes de la División Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña efectuaron el test de alcoholemia al conductor, que arrojó 0,00 g/l.

La Fiscalía N° 3, a cargo del Dr. Marcelo Soto, dispuso que Horacio Zdero sea notificado de la imputación por “Supuesto Accidente de Tránsito Fatal” y estableció los pasos a seguir en la investigación.

