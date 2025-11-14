En un operativo en la zona oeste, la Policía arrestó a tres hombres y decomisó droga, vehículos robados y elementos usados para el narcomenudeo.
Entre Ríos: La explosión de un caño en Paraná dejó dos operarios heridos
Un incidente en la planta Echeverría ocurrió mientras realizaban conexiones en una nueva conducción; los trabajadores sufrieron heridas leves y el suministro de agua se normalizó progresivamente.Provincias14/11/2025
Un caño explotó en la planta potabilizadora Echeverría de Paraná, en la provincia de Entre Rios, y dejó heridos a dos operarios que realizaban tareas de conexión con una nueva conducción.
El incidente se dio cuando los dos empleados se encontraban dentro de un pozo. Uno manejaba una amoladora y otro sostenía el cable de la máquina cuando, por el punto de corte, salió un chorro de agua a presión que los arrojó fuera de la estructura.
Al bajar la presión, compañeros situados fuera a socorrer a los dos operarios que fueron heridos levemente para luego ser atendidos en el lugar y recuperarse en sus hogares.
Las tareas en la planta incluyeron la instalación de una conducción de 500 mm en paralelo con la línea existente de 750 mm, la incorporación de una bomba más potente y ajustes en la sala de bombeo.
Tras reactivar el bombeo, el suministro de agua empezó a normalizarse de forma progresiva en distintos sectores de la ciudad entrerriana. Asimismo, el municipio le solicitó a los vecinos hacer un uso racional del agua almacenada en tanques y cisternas.
Con información de Noticias Argentinas
El líder piquetero volvió a negar su participación en el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Este viernes el jurado popular definirá la culpabilidad o inocencia de los siete acusados.
Tras declarar la Emergencia Ígnea, Río Negro endurece multas por encender fuego al aire libreProvincias14/11/2025
En un acto que refuerza la alerta en la Patagonia, el Gobierno de Río Negro decretó la Emergencia Ígnea en toda la provincia por el riesgo extremo de incendios forestales, con vigencia de un año.
El Ministerio de Seguridad confirmó que los efectivos fueron puestos en disponibilidad. Los reclusos habían salido sin autorización de la comisaría donde cumplían condena.
Femicidio en Necochea: Débora Bulacio fue estrangulada y golpeada, según la autopsiaProvincias12/11/2025
El informe preliminar reveló que la víctima intentó defenderse antes de morir. Su pareja, Ángel Gutiérrez, está detenido e imputado por el crimen.
El hecho ocurrió a la altura de Liniers. El juez Ercolini investiga si hubo error humano o una falla en la infraestructura. Trenes Argentinos normalizó el servicio durante la noche.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.