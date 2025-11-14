Entre Ríos: La explosión de un caño en Paraná dejó dos operarios heridos

Un caño explotó en la planta potabilizadora Echeverría de Paraná, en la provincia de Entre Rios, y dejó heridos a dos operarios que realizaban tareas de conexión con una nueva conducción.

El incidente se dio cuando los dos empleados se encontraban dentro de un pozo. Uno manejaba una amoladora y otro sostenía el cable de la máquina cuando, por el punto de corte, salió un chorro de agua a presión que los arrojó fuera de la estructura.

Al bajar la presión, compañeros situados fuera a socorrer a los dos operarios que fueron heridos levemente para luego ser atendidos en el lugar y recuperarse en sus hogares.

Las tareas en la planta incluyeron la instalación de una conducción de 500 mm en paralelo con la línea existente de 750 mm, la incorporación de una bomba más potente y ajustes en la sala de bombeo.

Tras reactivar el bombeo, el suministro de agua empezó a normalizarse de forma progresiva en distintos sectores de la ciudad entrerriana. Asimismo, el municipio le solicitó a los vecinos hacer un uso racional del agua almacenada en tanques y cisternas.

