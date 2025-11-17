Intentó robar un local en Río Negro y el dueño lo atacó con un machete

El conductor, identificado como Horacio Zdero, embistió a un peatón durante la madrugada; el gobernador expresó su “profundo dolor” y pidió que se cumplan los procedimientos legales.
El centro de Allen, en Río Negro, quedó conmocionado luego de que el dueño de una regalería atacara con un machete a un ladrón que había intentado entrar a su local.
El episodio ocurrió sobre la vereda del comercio. Según indicaron medios locales, el hombre había ido a hacer unos trámites y cuando volvió se encontró con el delincuente en la puerta, que lo amenazaba para robarle.
En ese momento, el comerciante lo reconoció porque ya le había robado en otras ocasiones y la última vez, incluso, lo había increpado físicamente.
Como la discusión escaló, el hombre -conocido en el barrio como “Jarita”- fue hasta su camioneta y agarró un machete que, afirmó, suele llevar cuando sale de pesca.
El delincuente terminó con una herida gravísima en una de las manos. “Por suerte puso el brazo, porque si no estaríamos hablando de un asesinato. En un segundo te podés c... la vida”, declaró el hombre.
Tras el hecho, el delincuente fue trasladado de urgencia al Hospital de Allen, donde quedó internado y bajo observación. Los médicos evalúan posibles intervenciones para intentar recuperar la movilidad, ya que quedaron comprometidos sus tendones.
En tanto, “Jarita” fue detenido en el lugar por la Policía de Río Negro. Aseguró que el sector comercial está “en situación de vulnerabilidad” y advirtió que él no permitirá que le vuelvan a robar.
“El que entre a robar acá que se atenga a las consecuencias. A mí no me van a robar más, sea mujer, niño o viejo. Me pudrieron”, manifestó.
Los investigadores analizan si existían denuncias previas y revisan cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia completa. Tras pasar varias horas detenido, el acusado recuperó la libertad.
En su descargo, “Jarita” expresó: “Reaccioné muy mal, lo reconozco, pero la ira me superó. No digo que salgamos a hacer esto, pero estamos cansados de esta gente que te roba y se c... de risa de vos”.
El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales y muchos vecinos salieron a respaldar al comerciante. Algunos consideraron que actuó “cansado de los robos” y lo describieron como una persona trabajadora que “solo defendió lo suyo”.
Otros usuarios, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias legales que puede acarrear la justicia por mano propia. “Por más que se cansen de la delincuencia, si actúan como él van a terminar presos”, apuntó una vecina.
Con información de TN
