Su hijo lo encontró sin vida dentro del auto con un golpe en la cabeza. La Justicia investiga las causas y preserva la escena.
La Pampa: un chico de 14 años murió tras un disparo accidental en una salida de caza
El adolescente fue herido con un rifle de aire comprimido calibre 22 mientras cazaba con un amigo. Pese a dos traslados de urgencia, no logró sobrevivir.Provincias17/11/2025
Un adolescente de 14 años murió este domingo en el hospital René Favaloro de Santa Rosa, en La Pampa, adonde había sido trasladado tras ser baleado de forma accidental el viernes al atardecer mientras cazaba con un amigo en la localidad de Jacinto Aráuz, según confirmaron fuentes policiales y allegados a su familia.
El incidente ocurrió en una zona cercana al Barrio Plan 5000, junto al canal de desagüe de Jacinto Aráuz. El joven, identificado como Benjamín Zaikoski, era oriundo de Abramo y participaba de una salida de caza con un amigo del pueblo.
Ambos utilizaban un arma de aire comprimido calibre 22 cuando, por motivos que la policía mantiene en investigación, Benjamín recibió un disparo en la nuca que quedó alojado en la mandíbula.
Su amigo lo cargó varios metros mientras pedía ayuda. Un vecino que escuchó los gritos constató que el adolescente seguía consciente, pero en estado grave, y pidió asistencia médica y policial.
Tras ser atendido en el lugar, fue derivado al hospital de General Acha y luego trasladado de urgencia al Favaloro, donde finalmente murió.
La investigación y el riesgo de estas armas
La fiscalía ordenó el secuestro del arma y la intervención de la Agencia de Investigación Científica para relevar la escena, tomar huellas y realizar pericias.
Las armas de aire comprimido calibre 22 disparan balines de 5,5 milímetros y se usan para caza menor y tiro recreativo. Aunque no son armas de fuego, su potencia a corta distancia puede provocar lesiones graves o mortales, un riesgo que suele estar subestimado por su bajo nivel de ruido y facilidad de uso.
Con información de TN
Un incidente en la planta Echeverría ocurrió mientras realizaban conexiones en una nueva conducción; los trabajadores sufrieron heridas leves y el suministro de agua se normalizó progresivamente.
En un operativo en la zona oeste, la Policía arrestó a tres hombres y decomisó droga, vehículos robados y elementos usados para el narcomenudeo.
El líder piquetero volvió a negar su participación en el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Este viernes el jurado popular definirá la culpabilidad o inocencia de los siete acusados.
Tras declarar la Emergencia Ígnea, Río Negro endurece multas por encender fuego al aire libreProvincias14/11/2025
En un acto que refuerza la alerta en la Patagonia, el Gobierno de Río Negro decretó la Emergencia Ígnea en toda la provincia por el riesgo extremo de incendios forestales, con vigencia de un año.
El Ministerio de Seguridad confirmó que los efectivos fueron puestos en disponibilidad. Los reclusos habían salido sin autorización de la comisaría donde cumplían condena.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.