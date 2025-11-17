Tras el veredicto, el Clan Sena se reunió

El Clan Sena, integrado por Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, se reunió este domingo luego de haber sido hallado culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, por lo que en la audiencia de cesura lo condenarán a prisión perpetua.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro familiar ocurrió en el Complejo Penitenciario I de Resistencia horas después de la decisión del jurado popular que los encontró culpables. A César lo responsabilizaron del homicidio agravado por el vínculo y violencia de género, mientras que a sus padres por ser partícipes primarios del mismo delito.

Ahora, la jueza Dolly Fernández tiene hasta 10 días para dar a conocer la fecha de la audiencia de cesura donde se conocerán los montos de condena contra todos los culpables, entre los que también se encuentran Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo. Griselda Reynoso fue sobreseída.

Luego de que se conozca la decisión del jurado, la magistrada habló y sostuvo que la determinación se trató de un “hartazgo social” por parte de los chaqueños.

En declaraciones al canal Todo Noticias, la jueza catalogó al juicio de "una trascendencia notoria", y ponderó la labor de los fiscales y los integrantes del jurado popular.

"Lamentablemente, este tipos de delitos es algo frecuente, y en el caso de Cecilia fue aberrante", sostuvo Fernádez, quien no dudó en afirmar que el caso "fue la gota que colmó el vaso. Representa el hartazgo de la sociedad chaqueña. La gente dijo basta".

En ese sentido, remarcó que lo sucedido en esta jornada "no era solo la condena por el delito contra una mujer", sino que había otras aristas.