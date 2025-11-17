El conductor, identificado como Horacio Zdero, embistió a un peatón durante la madrugada; el gobernador expresó su “profundo dolor” y pidió que se cumplan los procedimientos legales.
Tras el veredicto, el Clan Sena se reunió
El encuentro fue este domingo, un día después de que Emerenciano y César Sena, además de Marcela Acuña hayan sido condenados.Provincias17/11/2025
El Clan Sena, integrado por Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, se reunió este domingo luego de haber sido hallado culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, por lo que en la audiencia de cesura lo condenarán a prisión perpetua.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro familiar ocurrió en el Complejo Penitenciario I de Resistencia horas después de la decisión del jurado popular que los encontró culpables. A César lo responsabilizaron del homicidio agravado por el vínculo y violencia de género, mientras que a sus padres por ser partícipes primarios del mismo delito.
Ahora, la jueza Dolly Fernández tiene hasta 10 días para dar a conocer la fecha de la audiencia de cesura donde se conocerán los montos de condena contra todos los culpables, entre los que también se encuentran Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo. Griselda Reynoso fue sobreseída.
Luego de que se conozca la decisión del jurado, la magistrada habló y sostuvo que la determinación se trató de un “hartazgo social” por parte de los chaqueños.
En declaraciones al canal Todo Noticias, la jueza catalogó al juicio de "una trascendencia notoria", y ponderó la labor de los fiscales y los integrantes del jurado popular.tXR+Pg
"Lamentablemente, este tipos de delitos es algo frecuente, y en el caso de Cecilia fue aberrante", sostuvo Fernádez, quien no dudó en afirmar que el caso "fue la gota que colmó el vaso. Representa el hartazgo de la sociedad chaqueña. La gente dijo basta".
En ese sentido, remarcó que lo sucedido en esta jornada "no era solo la condena por el delito contra una mujer", sino que había otras aristas.
El comerciante aseguró que actuó en un momento de ira. El ladrón sufrió lesiones severas en una mano y la Justicia analiza la secuencia completa.
El pequeño jugaba en la parte trasera del vehículo cuando una garrafa tomó fuego y desató un incendio imposible de controlar. La Justicia investiga cómo se produjo el siniestro.
Su hijo lo encontró sin vida dentro del auto con un golpe en la cabeza. La Justicia investiga las causas y preserva la escena.
La Pampa: un chico de 14 años murió tras un disparo accidental en una salida de cazaProvincias17/11/2025
El adolescente fue herido con un rifle de aire comprimido calibre 22 mientras cazaba con un amigo. Pese a dos traslados de urgencia, no logró sobrevivir.
Un incidente en la planta Echeverría ocurrió mientras realizaban conexiones en una nueva conducción; los trabajadores sufrieron heridas leves y el suministro de agua se normalizó progresivamente.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.