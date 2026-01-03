Delcy Rodríguez juró este lunes como nueva presidenta de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro. "Vengo con dolor (a jurar) por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos", dijo.
ONU: Rusia y China denunciaron "secuestro" de Maduro tras el ataque de EE.UU.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.El Mundo03/01/2026
Ante la gravedad de los ataques, se convocó a una sesión de emergencia en Nueva York para el mediodía de hoy. La solicitud fue impulsada de manera conjunta por las representaciones de Rusia, China y Colombia.
Mike Waltz, Embajador de EE. UU. ante la ONU), presentará la postura estadounidense y se espera que presente pruebas de inteligencia sobre actividades de narcotráfico para justificar la "legítima defensa colectiva". Waltz ha sido un crítico feroz del multilateralismo cuando este “protege a dictadores”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
El embajador ruso calificó la captura de Maduro como un "secuestro internacional" y una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. Moscú advertió que este precedente destruye los cimientos del derecho internacional.
Beijing emitióo una comunicación oficial instando al "cese inmediato de las hostilidades" y advirtiendo que la estabilidad energética regional está en riesgo crítico. China mantiene importantes intereses en la infraestructura petrolera venezolana que ha sido parcialmente afectada por los bombardeos.
El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el acuartelamiento de las fuerzas en la frontera y solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una condena unánime, aunque la división interna en el bloque dificulta una resolución conjunta.
Mientras, en Venezuela, el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, no ha aparecido en medios tras los bombardeos iniciales a Fuerte Tiuna. Se desconoce si fue detenido o si está coordinando una resistencia desde emplazamientos ocultos. Sin embargo, el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, mantiene la narrativa de "resistencia popular" a través de redes de comunicación alternativas.
Nicolás Maduro y Cilia Flores se encontrarían bajo custodia estadounidense en una ubicación no revelada (posiblemente la base de Guantánamo o un buque en aguas internacionales).
El Aeropuerto de La Carlota y el muelle principal de La Guaira han sufrido daños estructurales del 70%, quedando inoperativos.
Venezuela decretó oficialmente el "Estado de conmoción exterior", lo que otorga poderes extraordinarios a los mandos militares restantes para el control del orden público.
Con información de Noticias Argentinas
El líder venezolano se declaró inocente este lunes de los cargos por drogas y armas durante su primera comparecencia ante el tribunal. Compareció ante el juez federal de Nueva York Alvin K. Hellerstein.
Diferentes organismos internacionales convocaron reuniones de urgencia tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro. Uno de ellos es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Europa cierra filas y ratifica apoyo a Dinamarca ante posible ataque de Trump por GroenlandiaEl Mundo05/01/2026
Gobiernos europeos enviaron señales claras de apoyo a Dinamarca y reafirmaron la soberanía de Groenlandia, en medio de renovadas tensiones tras declaraciones del presidente de EEEUU, Donald Trump.
Suben las petroleras de EE.UU. y caen las chinas tras la captura de Nicolás MaduroEl Mundo05/01/2026
El nuevo escenario político en Venezuela impulsó las acciones de compañías estadounidenses y generó temor en los mercados asiáticos.
Nicolás Maduro Guerra acusó a supuestos traidores, pidió unidad del chavismo y ratificó la lealtad del alto mando político-militar.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EE.UU. desató fuertes sospechas sobre una traición interna en el chavismo.
Matías Viña llega a RiverDeportes04/01/2026
El defensor uruguayo Matías Viña se convirtió en la nueva incorporación de River tras alcanzar un acuerdo con el Flamengo para sumarse a préstamo por un año.