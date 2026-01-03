Mientras figuras venezolanas como Ricardo Montaner, Catherine Fulop y Carlos Baute celebraron emocionados lo que calificaron como el "camino a la libertad", en Argentina se abrió una fuerte polémica.
Bullrich sobre la captura de Maduro: "Es un día histórico para Latinoamérica"
La senadora nacional Patricia Bullrich celebró la captura de Nicolás Maduro y calificó la jornada como un "día histórico" para la región.Política03/01/2026
La senadora nacional Patricia Bullrich consideró que la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, forma parte de “un día histórico”.
Bullrich publicó un mensaje en su cuenta de la red social X para festejar el anuncio del mandatario estadounidense, Donald Trump, en el que recordó que la Argentina declaró al Cartel de los Soles como organización territorista.
En este sentido, sostuvo que ese grupo extremista es una “estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro”.
“Hoy es un día histórico. Está llegando la paz y la libertad a Latinoamérica”, celebró la ex ministra de Seguridad.
Con información de Noticias Argentinas
El Gobierno argentino, a través del Canciller Pablo Quirno, manifestó su firme respaldo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
El expresidente Mauricio Macri celebró la captura de Nicolás Maduro y aseguró que hoy llega a su fin la impunidad de un dictador.
El dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, denunció que la captura de Nicolás Maduro es un "secuestro" y un salto en la intervención imperialista de Estados Unidos en la región.
Tras el masivo ataque de Estados Unidos sobre Caracas, el presidente Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro con un eufórico mensaje en redes sociales.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.