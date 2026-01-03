Quiénes son los Delta Force, los militares que atraparon a Maduro

La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por un equipo de los Delta Force, la unidad de élite del Ejército de Tierra de Estados Unidos que en 2019 lideró la operación que eliminó a Abubaker al Bagdadi, fundador y líder del Estado Islámico, según fuentes oficiales citadas por el medio.

CBS precisó que tanto Maduro como su esposa Cilia Flores fueron atrapados durante la madrugada, aunque no se especificó el lugar exacto de la detención. La participación de los Delta Force subraya que la misión fue clasificada como “objetivo de máxima prioridad”.

Esta unidad de operaciones especiales actúa bajo órdenes directas del presidente o del secretario de Guerra y se encarga de las tareas más complejas y secretas, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.

La revelación ofrece contexto operativo al anuncio del presidente Donald Trump, quien declaró en Truth Social que llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que Maduro y Cilia Flores fueron “capturados y trasladados en avión fuera del país”.

Con información de Noticias Argentinas