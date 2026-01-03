La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.El Mundo03/01/2026Ivana Chañi
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este sábado una “criminal agresión militar” por parte del gobierno de Estados Unidos y confirmó la activación del estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional.
A través de un mensaje difundido en la red social X y en una conferencia oficial, Padrino López aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detectó ataques durante la madrugada del 3 de enero en distintas zonas del país, entre ellas Fuerte Tiuna, Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.
Según indicó, las fuerzas invasoras habrían utilizado misiles y cohetes disparados desde helicópteros de combate, impactando incluso en zonas urbanas con población civil. El funcionario afirmó que se encuentra en curso el relevamiento de información sobre personas heridas y fallecidas como consecuencia de los ataques.
En ese marco, el ministro sostuvo que Venezuela elevará denuncias formales ante la comunidad internacional y organismos multilaterales por la presunta violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, responsabilizando al gobierno de los Estados Unidos.
Padrino López rechazó la presencia de tropas extranjeras en territorio venezolano y afirmó que la ofensiva busca forzar un cambio de régimen y apropiarse de recursos estratégicos del país. Además, negó que la operación esté vinculada a una supuesta lucha contra el narcotráfico.
El titular de Defensa confirmó que la Fuerza Armada actuará bajo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, tras respaldar el decreto de estado de conmoción exterior dictado por el Ejecutivo. En ese sentido, anunció el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales y sistemas de defensa en todo el espacio geográfico nacional.
Finalmente, el funcionario llamó a la población a mantener la calma, evitar el pánico y sostener la unidad entre el pueblo y las fuerzas de seguridad. “Nuestra vocación es la paz, pero defenderemos la soberanía nacional”, concluyó.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, repudió la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y aseguró que Washington sobrepasó una "línea inaceptable".
El comando Delta Force sorprendió a la pareja en su habitación durante la madrugada. Actualmente, se encuentran bajo custodia en el buque USS Iwo Jima y viajan hacia Nueva York.
El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista con Fox News que la ofensiva sobre Venezuela fue tan "letal y poderosa" que se canceló una segunda oleada de ataques prevista para hoy.
Periodistas de América Latina alertaron por la escalada del conflicto en Venezuela
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe advirtió que la ofensiva militar contra Venezuela representa un grave retroceso para la paz regional y pidió respeto al derecho internacional.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.