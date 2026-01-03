Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este sábado una “criminal agresión militar” por parte del gobierno de Estados Unidos y confirmó la activación del estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional.

A través de un mensaje difundido en la red social X y en una conferencia oficial, Padrino López aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detectó ataques durante la madrugada del 3 de enero en distintas zonas del país, entre ellas Fuerte Tiuna, Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Según indicó, las fuerzas invasoras habrían utilizado misiles y cohetes disparados desde helicópteros de combate, impactando incluso en zonas urbanas con población civil. El funcionario afirmó que se encuentra en curso el relevamiento de información sobre personas heridas y fallecidas como consecuencia de los ataques.

En ese marco, el ministro sostuvo que Venezuela elevará denuncias formales ante la comunidad internacional y organismos multilaterales por la presunta violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, responsabilizando al gobierno de los Estados Unidos.

Padrino López rechazó la presencia de tropas extranjeras en territorio venezolano y afirmó que la ofensiva busca forzar un cambio de régimen y apropiarse de recursos estratégicos del país. Además, negó que la operación esté vinculada a una supuesta lucha contra el narcotráfico.

El titular de Defensa confirmó que la Fuerza Armada actuará bajo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, tras respaldar el decreto de estado de conmoción exterior dictado por el Ejecutivo. En ese sentido, anunció el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales y sistemas de defensa en todo el espacio geográfico nacional.

Finalmente, el funcionario llamó a la población a mantener la calma, evitar el pánico y sostener la unidad entre el pueblo y las fuerzas de seguridad. “Nuestra vocación es la paz, pero defenderemos la soberanía nacional”, concluyó.