Mauricio Macri celebró la caída de Maduro: "Se creía un dictador eterno"

Mientras figuras venezolanas como Ricardo Montaner, Catherine Fulop y Carlos Baute celebraron emocionados lo que calificaron como el "camino a la libertad", en Argentina se abrió una fuerte polémica.
El expresidente Mauricio Macri celebró la captura de Nicolás Maduro y aseguró que hoy llega a su fin la impunidad de un dictador.Política03/01/2026
El expresidente argentino Mauricio Macri se pronunció este sábado sobre la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, a quien calificó como “dictador que se creía eterno”. Macri, uno de los principales críticos de Caracas en la región, afirmó que “durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice”.
Macri sostuvo que siempre respaldó a “sus presidentes electos” y denunció “el fraude”, además de manifestar su apoyo a María Corina Machado, a quien describió como “la gran luchadora por la libertad de Venezuela”.
“Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno”, señaló Mauricio Macri. El exmandatario expresó su deseo de que “el orden democrático pueda restablecerse de inmediato”.
Macri concluyó su declaración con un mensaje de esperanza: “Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”.
Con información de Infobae
El Gobierno argentino, a través del Canciller Pablo Quirno, manifestó su firme respaldo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
El dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, denunció que la captura de Nicolás Maduro es un "secuestro" y un salto en la intervención imperialista de Estados Unidos en la región.
La senadora nacional Patricia Bullrich celebró la captura de Nicolás Maduro y calificó la jornada como un "día histórico" para la región.
Tras el masivo ataque de Estados Unidos sobre Caracas, el presidente Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro con un eufórico mensaje en redes sociales.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.