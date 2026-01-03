Cancillería celebró la captura de Maduro: "Es una medida necesaria"

El Gobierno de la República Argentina manifestó su firme respaldo a la intervención militar de los Estados Unidos en territorio venezolano, destacando la importancia estratégica de la operación que culminó con la detención de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería y validado por altos funcionarios del Poder Ejecutivo, la administración nacional calificó el accionar de Washington como una medida necesaria frente a la estructura criminal que operaba en la región.

En el documento técnico, al que tuco acceso la Agencia Noticias Argentinas, el Palacio San Martín subrayó el reconocimiento a la gestión de la Casa Blanca ante la escalada del conflicto en el país caribeño. "El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela", reza el texto que circuló masivamente en las plataformas digitales tras ser replicado por el Canciller de la República Argentina, Pablo Quirno.

La postura argentina se asienta en el encuadre legal que el país otorgó previamente a la cúpula del régimen venezolano. El comunicado oficial especifica que las acciones militares derivaron en la captura del "dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto".

De esta manera, la administración de Javier Milei ratifica su alineamiento con la política exterior estadounidense en materia de lucha contra el narcoterrorismo y la seguridad hemisférica.

Con información de Noticias Argentinas