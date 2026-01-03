Delcy Rodríguez juró este lunes como nueva presidenta de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro. "Vengo con dolor (a jurar) por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos", dijo.
Delcy Rodríguez en Moscú: la vicepresidenta se refugia tras el ataque
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.El Mundo03/01/2026
Agencias internacionales confirman que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está en Moscú. Habría viajado a Rusia poco antes del ataque de Estados Unidos sobre el territorio venezolano.
Según reportó la agencia Reuters, su hermano y titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se encuentra en Caracas.
Por su parte, la agencia rusa Tass confirmó que el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov tuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, quien expresó “su firme solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión armada”.
Rusia seguirá apoyando a la administración chavista en busca de proteger los intereses nacionales y la soberanía del país. Ambas partes apoyaron la prevención de una mayor escalada y la búsqueda de una solución mediante el diálogo. Así lo consignó la agencia rusa de noticias Tass.
Horas antes, la vicepresidenta de Venezuela había asegurado que el chavismo desconocía el paradero de Nicolás Maduro y solicitaba una “prueba de vida” a la administración de Donald Trump.
“Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria. Se ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”, señaló en un audio difundido por medios venezolanos.
Quién es Delcy Rodríguez y su paso en la política venezolana
Delcy Eloína Rodríguez Gómez tiene 56 años es abogada, diplomática y actual vicepresidenta de Venezuela. Comenzó su carrera política en 2006 durante el gobierno de Hugo Chávez.
Es hija del político Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido marxista Liga Socialista. Su hermano, Jorge, también tiene peso en la política venezolana. Es el presidente de la Asamblea Nacional.
En 2013, Rodríguez volvió a ocupar cargos públicos de primera línea dentro de la administración de Nicolás Maduro. Fue designada para encabezar el ministerio de Comunicación e Información y se convirtió en la vocera del gobierno. Un año después, ejerció como ministra de Relaciones Exteriores hasta el 2017.
Finalmente, en 2018, Delcy Rodríguez llegó a la vicepresidencia de Maduro. Ocupa, además, el rol de ministra de la Economía y Comercio Exterior de Venezuela.
Con información de TN
El líder venezolano se declaró inocente este lunes de los cargos por drogas y armas durante su primera comparecencia ante el tribunal. Compareció ante el juez federal de Nueva York Alvin K. Hellerstein.
Diferentes organismos internacionales convocaron reuniones de urgencia tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro. Uno de ellos es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Europa cierra filas y ratifica apoyo a Dinamarca ante posible ataque de Trump por GroenlandiaEl Mundo05/01/2026
Gobiernos europeos enviaron señales claras de apoyo a Dinamarca y reafirmaron la soberanía de Groenlandia, en medio de renovadas tensiones tras declaraciones del presidente de EEEUU, Donald Trump.
Suben las petroleras de EE.UU. y caen las chinas tras la captura de Nicolás MaduroEl Mundo05/01/2026
El nuevo escenario político en Venezuela impulsó las acciones de compañías estadounidenses y generó temor en los mercados asiáticos.
Nicolás Maduro Guerra acusó a supuestos traidores, pidió unidad del chavismo y ratificó la lealtad del alto mando político-militar.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EE.UU. desató fuertes sospechas sobre una traición interna en el chavismo.
Matías Viña llega a RiverDeportes04/01/2026
El defensor uruguayo Matías Viña se convirtió en la nueva incorporación de River tras alcanzar un acuerdo con el Flamengo para sumarse a préstamo por un año.