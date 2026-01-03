Delcy Rodríguez en Moscú: la vicepresidenta se refugia tras el ataque

Agencias internacionales confirman que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está en Moscú. Habría viajado a Rusia poco antes del ataque de Estados Unidos sobre el territorio venezolano.

Según reportó la agencia Reuters, su hermano y titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se encuentra en Caracas.

Por su parte, la agencia rusa Tass confirmó que el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov tuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, quien expresó “su firme solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión armada”.

Rusia seguirá apoyando a la administración chavista en busca de proteger los intereses nacionales y la soberanía del país. Ambas partes apoyaron la prevención de una mayor escalada y la búsqueda de una solución mediante el diálogo. Así lo consignó la agencia rusa de noticias Tass.

Horas antes, la vicepresidenta de Venezuela había asegurado que el chavismo desconocía el paradero de Nicolás Maduro y solicitaba una “prueba de vida” a la administración de Donald Trump.

“Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria. Se ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”, señaló en un audio difundido por medios venezolanos.

Quién es Delcy Rodríguez y su paso en la política venezolana

Delcy Eloína Rodríguez Gómez tiene 56 años es abogada, diplomática y actual vicepresidenta de Venezuela. Comenzó su carrera política en 2006 durante el gobierno de Hugo Chávez.

Es hija del político Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido marxista Liga Socialista. Su hermano, Jorge, también tiene peso en la política venezolana. Es el presidente de la Asamblea Nacional.

En 2013, Rodríguez volvió a ocupar cargos públicos de primera línea dentro de la administración de Nicolás Maduro. Fue designada para encabezar el ministerio de Comunicación e Información y se convirtió en la vocera del gobierno. Un año después, ejerció como ministra de Relaciones Exteriores hasta el 2017.

Finalmente, en 2018, Delcy Rodríguez llegó a la vicepresidencia de Maduro. Ocupa, además, el rol de ministra de la Economía y Comercio Exterior de Venezuela.

