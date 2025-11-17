El gobernador chaqueño es recibido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Hará lo propio Alberto Weretilneck.
Villada confía en la aprobación del Presupuesto Nacional 2026: “Es clave para darle certeza al país”
El ministro remarcó que avanzar en la sanción del Presupuesto permitirá un alivio financiero: “Es muy beneficioso para todos, porque muchas provincias tienen deudas en dólares”.Política17/11/2025Agustina Tolaba
El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta, Ricardo Villada, destacó la necesidad de que el Congreso apruebe el Presupuesto nacional en diciembre y aseguró que su sanción tendrá “impacto directo en la economía real” tanto para la Nación como para las provincias.
Por Aries, el funcionario remarcó que contar con una hoja de ruta fiscal es “imprescindible” y que ha sido uno de los ejes del diálogo entre el gobernador Gustavo Sáenz, el nuevo ministro del Interior y el jefe de Gabinete. “Creemos que el camino es el diálogo. La sanción del presupuesto es fundamental para darle certeza al país”, afirmó.
Villada subrayó que la aprobación del presupuesto tendrá consecuencias económicas concretas: “Seguramente va a caer el riesgo país y eso implica una baja en las tasas. Es muy beneficioso no solo para el Estado nacional, sino también para los Estados provinciales, que tienen endeudamiento en dólares”.
En ese sentido, advirtió que la falta de presupuesto durante varios años generó “una incertidumbre muy grande”, y consideró que 2024 debe cerrar con una planificación fiscal clara.
El ministro también hizo referencia a la situación de las obras nacionales en Salta. Recordó que Sáenz “logró destrabar muchas de las obras pendientes”, aunque admitió que aún quedan temas en discusión.
Entre ellas mencionó la Ruta 40, cuyo avance se paralizó estando “a punto de terminarse”. “Lamentablemente la obra se abandonó y hoy está en una situación complicada. El deterioro por viento y clima obliga a reanudarla casi desde una etapa más extensa que la que faltaba”, indicó.
Además, reafirmó el reclamo provincial por fondos recaudados a través de impuestos específicos, como el impuesto a los combustibles, que —según observó— no se están utilizando con el destino correspondiente.
Villada explicó que el Gobierno nacional definió concentrar diciembre exclusivamente en el tratamiento del Presupuesto. Las reformas laboral, impositiva y previsional, adelantó, se debatirán recién a partir de febrero en ambas cámaras del Congreso.
Con optimismo, Villada concluyó: “Confío en que en este diciembre finalmente vamos a tener presupuesto. Es una noticia muy importante para la economía y para la gente. Hace muchos años que el país transita sin presupuesto, y eso significa una incertidumbre enorme”.
El embajador en EE.UU. cruzó a la oposición por críticas al pacto comercial: “¿Cómo puede ser malo?”Política17/11/2025
Oxenford cuestionó las críticas del gobierno bonaerense y destacó que el acuerdo abrirá el mercado estadounidense a la carne argentina, beneficiando especialmente a las provincias productoras.
Villada reclamó un “corte bien federal” en el Congreso
El ministro salteño pidió conformar un bloque que defienda a las provincias frente a los polos políticos nacionales. “Es necesario que haya voces que expresen los intereses provinciales”, afirmó.
Aseguran que “el Gobierno abrió una nueva etapa de diálogo"
El ministro de Gobierno salteño destacó el cambio de actitud política de Milei tras las elecciones y celebró que Nación y provincias estén retomando el diálogo: “No se puede gobernar en soledad”.
Cambios en el gabinete: Villada señaló que se busca “mejorar la gestión con una estructura más ágil”
El ministro de Gobierno dijo la Provincia ya funciona con una estructura compacta y los retoques se enfocarán en secretarías para acelerar decisiones.
Movimientos en el Gabinete: Jefatura e Interior reconfiguran Turismo, Ambiente y DeportesPolítica17/11/2025
La Casa Rosada ultima la reestructuración y crecen las dudas sobre el rol de Daniel Scioli y futuros movimientos en Ambiente.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.