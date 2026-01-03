"Gobierno títere": el duro rechazo de la izquierda a la captura de Maduro

El dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, denunció que la captura de Nicolás Maduro es un "secuestro" y un salto en la intervención imperialista de Estados Unidos en la región.

"El bombardeo a varias ciudades de Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estaos Unidos constituye un salto enorme en la intervención imperialista en América Latina y una violación absoluta de la independencia nacional de los países de la región.

Trump puso en práctica su renovada doctrina Monroe para recuperar por medios militares su influencia en la región y apartar a otras potencias empezando por China. La acción del gobierno yanqui es contraria al derecho internacional y violatoria de la independencia nacional de los países.

Con absoluta independencia de nuestra muy crítica posición sobre Nicolás Maduro, su secuestro y traslado forzoso a Estados Unidos debe ser repudiado de modo categórico pues persigue el propósito de establecer un gobierno títere de Trump en Venezuela.

Ningún gobierno democrático vendrá de una intervención armada del imperialismo. Lo prueba que la derecha fascistoide venezolana apoya la política contra los migrantes de Trump que afectan a muchísimos venezolanos.

Denunciamos el respaldo de Milei a esta gravísima intervención imperialista, que lo coloca otra vez como un chirolita de Trump. Es necesario una inmensa movilización en toda América Latina para repudiar esta intervención y expulsar al imperialismo de toda la región".