Para Martín Menem, el Presupuesto 2026 es “el tema central” que tratará el Congreso

Movimientos en el Gabinete: Jefatura e Interior reconfiguran Turismo, Ambiente y DeportesPolítica17/11/2025
La Casa Rosada ultima la reestructuración y crecen las dudas sobre el rol de Daniel Scioli y futuros movimientos en Ambiente.
El oficialismo quiere aprobarlo cuanto antes para avanzar luego con las reformas estructurales impulsadas por Milei.Política17/11/2025
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, afirmó que desde el 10 de diciembre “lo prioritario” en la agenda de la Cámara baja “va a ser el Presupuesto 2026” y señaló que tras el triunfo electoral “vamos a trabajar para la reelección de Javier Milei en 2027”,
“Por los tiempos que tenemos, lo prioritario va a ser el presupuesto” afirmó, y sostuvo que luego le seguirán “la modernización laboral, la reforma tributaria y la nueva legislación penal, trabajando coordinados con el Senado para ir adelantando temas lo más rápido posible”.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Menem aseguró que la modernización laboral “es una de las grandes deudas pendientes que tiene la Argentina”, y dijo que desde el sindicalismo “hay algunos muchachos que, con mucha mala fe, ya querían romper todo y ni siquiera conocen la letra del proyecto” en la que aún se está trabajando, señaló.
“Dicen defender a los trabajadores, pero hay 8 millones de personas que no tienen ningún tipo de derechos porque están en la informalidad, y salieron algunos delirantes a decir que íbamos hacia las 14 horas por día, que era todo para que se pierdan derechos. Es absurdo”, enfatizó.
Sin embargo, reconoció que “también hay mucha gente del sindicalismo que ve la reforma con buenos ojos, porque ven que ha quedado mucha gente fuera del sistema”, y aseguró que “la modernización va a ser un éxito a favor de los trabajadores”.
Consultado sobre el acuerdo con los Estados Unidos, afirmó que “toda la Argentina tiene que celebrar un acuerdo de libre comercio” con el país del norte, y dijo que Javier Milei es “es el único Presidente que logró construir vínculos de cooperación en tan poco tiempo”.
“Con los Estados Unidos hay coincidencia ideológica de hacia dónde vamos, sobre la modernización, estamos avanzando a favor de las libertades individuales, el capitalismo, la libre empresa, y sabemos que la gente vive mejor en estos países”, subrayó en declaraciones a la señal TN.
“Es fenomenal lo que consiguió Javier Milei, se ha logrado mucho en muy poco tiempo, los viajes del Presidente han dado sus frutos”, explicó al tiempo que elogió haber consolidado como partido a La Libertad Avanza (LLA) en todo el país.
Según pudo conocer Noticias Argentinas, para Menem es fundamental haber creado LLA en todas las provincias.
“Esa base nos va a ayudar a consolidar el proyecto del Presidente y, seguramente, vamos a trabajar para la reelección de Javier Milei en 2027”, aseveró.
The Telegraph valoró la baja de la inflación, el crecimiento y la proyección de inversiones, y afirmó que Reino Unido debería mirar la “consolidación fiscal” argentina.
Diputados peronistas recopilan iniciativas previas y advierten que rechazarán el proyecto oficial si “nivela para abajo”.
El ministro del Interior, Diego Santilli, acelera su agenda de encuentros con los gobernadores provinciales. Esta semana, el funcionario recibirá en Casa Rosada a Leandro Zdero de Chaco y a Alberto Weretilneck de Río Negro.
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.