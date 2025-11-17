Agónico triunfo de Racing ante Newell's: Clasificó a playoffs y define de local

Racing superó 1-0 a Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, en el marco del duelo entre ambos correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y clasificó a los playoffs del certamen. El autor del único gol del encuentro fue Conechny, a los 46 minutos del complemento.

El rival de la “Academia” en los playoffs, actualmente, es Talleres. Sin embargo, si Unión de Santa Fe empata o gana ante Belgrano este lunes, tendrá que enfrentar a River en el Cilindro de Avellaneda.

El encuentro tuvo un primer tiempo muy aburrido, en el que no hubo ninguna situación clara más allá de alguna aproximación de ambos equipos.

Pero el complemento fue todo lo contrario, ya que desde el primer minuto comenzaron a haber situaciones de gol.

Newell´s, que el fin de semana pasado se aseguró la permanencia en la Primera División, tuvo una llegada clarísima a través de Luciano Herrera, mientras que después Carlos González cabeceó en el área y el arquero de Racing Facundo Cambeses salvó a los suyos con una atajada impresionante.

La “Academia”, por su parte, también se aproximó muchas veces con claridad al arco rival, pero le estaba faltando eficacia en los últimos metros.

Sin embargo, y cuando parecía que el encuentro iba a terminar igualado sin goles, apareció Conechny con una muy buena definición en el tiempo agregado tras una gran asistencia del mediocampista Adrián “Toto” Fernández.

Este triunfo agónico le permitió a Racing ponerse segundo en la Zona A con 26 puntos, aunque podría ser superado por Unión de Santa Fe y Barracas Central. Además, se aseguró la clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana 2026.

Newell´s, por su parte, terminó un 2025 para el olvido en el que debió esperar hasta las últimas fechas para salvarse del descenso.

Con información de Doble Amarilla