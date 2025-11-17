Portugal y Noruega consiguieron su clasificación a la Copa del Mundo 2026. Portugal goleó 9 a 1 a Armenia sin Cristiano Ronaldo. Mientras que Noruega venció 4 a 1 a Italia con un doblete de Erling Haaland.
Agónico triunfo de Racing ante Newell's: Clasificó a playoffs y define de local
Racing le ganó 1 a 0 a Newell's con un gol de Conechny en la última jugada. Con este resultado, la "Academia" aseguró su boleto a los playoffs del Clausura y define de local.Deportes17/11/2025
Racing superó 1-0 a Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, en el marco del duelo entre ambos correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y clasificó a los playoffs del certamen. El autor del único gol del encuentro fue Conechny, a los 46 minutos del complemento.
El rival de la “Academia” en los playoffs, actualmente, es Talleres. Sin embargo, si Unión de Santa Fe empata o gana ante Belgrano este lunes, tendrá que enfrentar a River en el Cilindro de Avellaneda.
El encuentro tuvo un primer tiempo muy aburrido, en el que no hubo ninguna situación clara más allá de alguna aproximación de ambos equipos.
Pero el complemento fue todo lo contrario, ya que desde el primer minuto comenzaron a haber situaciones de gol.
Newell´s, que el fin de semana pasado se aseguró la permanencia en la Primera División, tuvo una llegada clarísima a través de Luciano Herrera, mientras que después Carlos González cabeceó en el área y el arquero de Racing Facundo Cambeses salvó a los suyos con una atajada impresionante.
La “Academia”, por su parte, también se aproximó muchas veces con claridad al arco rival, pero le estaba faltando eficacia en los últimos metros.
Sin embargo, y cuando parecía que el encuentro iba a terminar igualado sin goles, apareció Conechny con una muy buena definición en el tiempo agregado tras una gran asistencia del mediocampista Adrián “Toto” Fernández.
Este triunfo agónico le permitió a Racing ponerse segundo en la Zona A con 26 puntos, aunque podría ser superado por Unión de Santa Fe y Barracas Central. Además, se aseguró la clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana 2026.
Newell´s, por su parte, terminó un 2025 para el olvido en el que debió esperar hasta las últimas fechas para salvarse del descenso.
Con información de Doble Amarilla
Los cruces provisionales de octavos de final enfrentan a Boca con Sarmiento y, en un duelo caliente, a Unión con River. La Liga Profesional también confirmó que la final será el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.
El DT interino de Boca Juniors, Claudio Úbeda, celebró la victoria 2-0 ante Tigre, destacando la inteligencia, madurez y buena comunión del plantel. Además, confirmó que Edinson Cavani está cerca de volver.
Juventud Antoniana convocó a dos asambleas para el 12 de diciembre
El club realizará una Asamblea Ordinaria y otra Extraordinaria para tratar balances, memoria anual y una propuesta de reforma estatutaria.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.
"Voy a aguantar": La firme respuesta de Gallardo a las críticas, tras el empate de RiverDeportes16/11/2025
El Muñeco admitió: "En los últimos 60 días nos está costando muchísimo todo", señalando que en ese "contexto de negatividad, la cosa no fluye". Pese al momento adverso, el DT se mostró firme y aseguró: "Voy a aguantar y seguir insistiendo" para dar vuelta la racha antes de los Playoffs.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.