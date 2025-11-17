Portugal y Noruega consiguieron su clasificación a la Copa del Mundo 2026. Portugal goleó 9 a 1 a Armenia sin Cristiano Ronaldo. Mientras que Noruega venció 4 a 1 a Italia con un doblete de Erling Haaland.
Juventud Antoniana convocó a dos asambleas para el 12 de diciembre
El club realizará una Asamblea Ordinaria y otra Extraordinaria para tratar balances, memoria anual y una propuesta de reforma estatutaria.Deportes17/11/2025Agustina Tolaba
El Centro Juventud Antoniana informó que el próximo 12 de diciembre de 2025 realizará dos asambleas en su sede social ubicada en calle Lerma 601, en la ciudad de Salta. Se trata de una Asamblea General Ordinaria y una Asamblea General Extraordinaria, ambas convocadas por el presidente de la institución, Juan Carlos Segura.
La Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo a las 17:00 en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda convocatoria. Durante la jornada se abordará la lectura del acta de convocatoria, un minuto de silencio en homenaje a los socios fallecidos y la designación de dos socios presentes para la firma del acta. Además, se pondrá a consideración la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, así como el Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de septiembre de 2024 y finalizado el 31 de agosto de 2025.
Posteriormente, a las 19:00 en primera convocatoria y 20:00 en segunda, se realizará la Asamblea General Extraordinaria, donde se tratará la modificación parcial del Estatuto Social, según la propuesta de reforma presentada. También se designarán dos socios para la firma del acta y se procederá a la lectura del acta de convocatoria.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.