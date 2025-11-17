Juventud Antoniana convocó a dos asambleas para el 12 de diciembre

El Centro Juventud Antoniana informó que el próximo 12 de diciembre de 2025 realizará dos asambleas en su sede social ubicada en calle Lerma 601, en la ciudad de Salta. Se trata de una Asamblea General Ordinaria y una Asamblea General Extraordinaria, ambas convocadas por el presidente de la institución, Juan Carlos Segura.

La Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo a las 17:00 en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda convocatoria. Durante la jornada se abordará la lectura del acta de convocatoria, un minuto de silencio en homenaje a los socios fallecidos y la designación de dos socios presentes para la firma del acta. Además, se pondrá a consideración la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, así como el Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de septiembre de 2024 y finalizado el 31 de agosto de 2025.

Posteriormente, a las 19:00 en primera convocatoria y 20:00 en segunda, se realizará la Asamblea General Extraordinaria, donde se tratará la modificación parcial del Estatuto Social, según la propuesta de reforma presentada. También se designarán dos socios para la firma del acta y se procederá a la lectura del acta de convocatoria.