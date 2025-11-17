Portugal y Noruega consiguieron su clasificación a la Copa del Mundo 2026. Portugal goleó 9 a 1 a Armenia sin Cristiano Ronaldo. Mientras que Noruega venció 4 a 1 a Italia con un doblete de Erling Haaland.
Úbeda y la clave del triunfo de Boca ante Tigre: "Hicimos un partido inteligente"
El DT interino de Boca Juniors, Claudio Úbeda, celebró la victoria 2-0 ante Tigre, destacando la inteligencia, madurez y buena comunión del plantel. Además, confirmó que Edinson Cavani está cerca de volver.Deportes17/11/2025
Consumada la victoria ante Tigre por 2-0 suscitada anoche en La Bombonera por la fecha 16 del Torneo Clausura, el Director Técnico interino de Boca, Claudio Úbeda, declaró en conferencia de prensa y se refirió al plantel que dirige: «El equipo viene creciendo desde hace 6 ó 7 fechas, ha venido evolucionando durante todos los partidos, creo que se hizo un partido inteligente, sabiendo que teníamos en frente a un rival duro con ideas claras, en 10 u11 partidos solo perdió 1 y mostraba una solidez que sabíamos que iba a ser difícil poder entrarle. Nos faltó profundidad en el primer tiempo que resolvieron bien, esos partidos se destraban por una pelota parada y fue muy bueno el gol de Ayrton (Costa)”.
El entrenador agregó: “El elenco va teniendo madurez, va sabiendo cómo lleva los partidos, cómo protegernos para no quedar expuestos, Tigre juega a los dos 9 para dejarnos mal parados y lo solucionamos bien. Se percibe una comunión entre todos los jugadores que es linda, se juntan los miércoles después del doble turno a la casa de Lea (Paredes) a comer asado y eso hace bien, estamos contentos».
«No hay 11 jugadores, tenemos un plantel amplio donde tenemos posibilidad de modificar dependiendo de las necesidades del partido, los que entran, entran bien, los que reemplazan al que venía jugando lo hacen bien y eso hace al funcionamiento, se nota tranquilidad y ahora viene lo más lindo, entrar en zona de definición”, continuó el DT.
Asimismo, el estratega explicó que “es súper importante jugar de local estos partidos, no hace falta decirlo, mirar el estadio cada vez que jugamos de local y la importancia que tiene el público para todos nosotros, nos pone contentos definir gran parte de los partidos si avanzamos de local y da un plus».
Con respecto al delantero uruguayo, precisó: «Edi (Cavani) viene acelerando las últimas 2 semanas su puesta a punto, cuando lo tengamos que hacer quizás no sea un tiempo prolongado, pero sí los beneficios que te da un jugador de su jerarquía. Queríamos un 9 que pudiera aguantar y acompañe a Miguel (Merentiel) que estaba aislado y solo entre los centrales. Se dio justo que hicimos el gol y ayudó a descomprimir un poco, entró bien y después la decisión que patee el penal lo resolvieron los chicos dentro de la cancha y lo hicieron bien”.
Racing le ganó 1 a 0 a Newell's con un gol de Conechny en la última jugada. Con este resultado, la "Academia" aseguró su boleto a los playoffs del Clausura y define de local.
Los cruces provisionales de octavos de final enfrentan a Boca con Sarmiento y, en un duelo caliente, a Unión con River. La Liga Profesional también confirmó que la final será el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.
Juventud Antoniana convocó a dos asambleas para el 12 de diciembre
El club realizará una Asamblea Ordinaria y otra Extraordinaria para tratar balances, memoria anual y una propuesta de reforma estatutaria.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.
"Voy a aguantar": La firme respuesta de Gallardo a las críticas, tras el empate de RiverDeportes16/11/2025
El Muñeco admitió: "En los últimos 60 días nos está costando muchísimo todo", señalando que en ese "contexto de negatividad, la cosa no fluye". Pese al momento adverso, el DT se mostró firme y aseguró: "Voy a aguantar y seguir insistiendo" para dar vuelta la racha antes de los Playoffs.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.
Morillo define este domingo a su próximo intendente
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.