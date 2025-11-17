Úbeda y la clave del triunfo de Boca ante Tigre: "Hicimos un partido inteligente"

Consumada la victoria ante Tigre por 2-0 suscitada anoche en La Bombonera por la fecha 16 del Torneo Clausura, el Director Técnico interino de Boca, Claudio Úbeda, declaró en conferencia de prensa y se refirió al plantel que dirige: «El equipo viene creciendo desde hace 6 ó 7 fechas, ha venido evolucionando durante todos los partidos, creo que se hizo un partido inteligente, sabiendo que teníamos en frente a un rival duro con ideas claras, en 10 u11 partidos solo perdió 1 y mostraba una solidez que sabíamos que iba a ser difícil poder entrarle. Nos faltó profundidad en el primer tiempo que resolvieron bien, esos partidos se destraban por una pelota parada y fue muy bueno el gol de Ayrton (Costa)”.

El entrenador agregó: “El elenco va teniendo madurez, va sabiendo cómo lleva los partidos, cómo protegernos para no quedar expuestos, Tigre juega a los dos 9 para dejarnos mal parados y lo solucionamos bien. Se percibe una comunión entre todos los jugadores que es linda, se juntan los miércoles después del doble turno a la casa de Lea (Paredes) a comer asado y eso hace bien, estamos contentos».

«No hay 11 jugadores, tenemos un plantel amplio donde tenemos posibilidad de modificar dependiendo de las necesidades del partido, los que entran, entran bien, los que reemplazan al que venía jugando lo hacen bien y eso hace al funcionamiento, se nota tranquilidad y ahora viene lo más lindo, entrar en zona de definición”, continuó el DT.

Asimismo, el estratega explicó que “es súper importante jugar de local estos partidos, no hace falta decirlo, mirar el estadio cada vez que jugamos de local y la importancia que tiene el público para todos nosotros, nos pone contentos definir gran parte de los partidos si avanzamos de local y da un plus».

Con respecto al delantero uruguayo, precisó: «Edi (Cavani) viene acelerando las últimas 2 semanas su puesta a punto, cuando lo tengamos que hacer quizás no sea un tiempo prolongado, pero sí los beneficios que te da un jugador de su jerarquía. Queríamos un 9 que pudiera aguantar y acompañe a Miguel (Merentiel) que estaba aislado y solo entre los centrales. Se dio justo que hicimos el gol y ayudó a descomprimir un poco, entró bien y después la decisión que patee el penal lo resolvieron los chicos dentro de la cancha y lo hicieron bien”.

Con información de El Intransigente