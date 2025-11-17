Sin Cristiano, Portugal clasificó al Mundial 2026

Portugal y Noruega consiguieron su clasificación a la Copa del Mundo 2026. Portugal goleó 9 a 1 a Armenia sin Cristiano Ronaldo. Mientras que Noruega venció 4 a 1 a Italia con un doblete de Erling Haaland.

Deportes17/11/2025

Las Eliminatorias UEFA llegan a su fin, con las principales selecciones europeas peleando para conseguir la clasificación al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Los reflectores al principio de la jornada se posaron en Portugal, que aplastó por 9-1 a Armenia y sacó su boleto a la Copa del Mundo.

En este encuentro no jugó Cristiano Ronaldo, que fue expulsado ante Irlanda. Además, Noruega venció 4-1 a Italia con doblete de Erling Haaland y se clasificó al Mundial 2026. Repasá todos los resultados de hoy.

Con información de TyC Sports

