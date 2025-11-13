El Ente Regulador del Juego de Azar (EnReJA) de Salta, con apoyo policial, desbarató una casa de juegos clandestinos y reincidente en el barrio San Rafael de El Carril tras una denuncia anónima.
Vandalizaron máquina de SAETA y repararla costará "varios miles de dólares"
La sede central de SAETA en calle Pellegrini fue víctima de un nuevo acto de vandalismo esta madrugada. La máquina de recarga de saldo (ATM) fue forzada y destrozada por un delincuente, quien logró llevarse la caja recaudadora.Policiales13/11/2025
Esta madrugada, fue vandalizada la máquina de recarga de saldo (ATM) de SAETA, ubicada en la sede central de la empresa en calle Pellegrini esquina Corrientes. Este punto de recarga, también había quedado inutilizado en 2023, luego de sufrir otro ataque por parte de un desconocido.
Las cámaras instaladas en la cabina muestran una última imagen a la 1.30 de la madrugada de hoy, oportunidad en la que una persona ingresa al habitáculo y tapa el lente propio del ATM.
La máquina de recarga fue forzada para su apertura, destrozando conexiones y parte del hardware para el retiro de la caja recaudadora. El valor de daño para su reparación asciende a varios miles de dólares ya que todos los repuestos de este tipo de máquinas son importados.
Esta mañana representantes de la empresa radicaron la denuncia en dependencia policial. Posteriormente efectivos de la policía científica se hicieron presentes en la sede de SAETA para tomar huellas de la cabina y analizar los distintos elementos dejados junto a la máquina.
Detienen al conductor alcoholizado que provocó un choque frontal y la muerte de un motociclista en SaltaPoliciales12/11/2025
Sucedió durante la noche de este martes, en avenida del Carnaval, cuando un motociclista perdió la vida, luego de un choque frontal con un automóvil.
Un siniestro vial fatal ocurrió anoche en la Avenida del Carnaval, detrás del Centro de Convenciones de Salta, involucrando a una motocicleta y un automóvil.
