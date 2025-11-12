Sífilis en Salta: 785 casos en lo que va del año, la mitad son jóvenes de 20 a 29 años

La sífilis es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) y es causada por una bacteria llamada Treponema pallidum. Si no se trata a tiempo, puede avanzar y generar complicaciones graves, como daños cardíacos, neurológicos y lesiones en otros órganos.

La forma más común de transmisión es por vía sexual, mediante relaciones sin preservativo. También puede transmitirse de forma perinatal, es decir, de una persona gestante a su bebé durante el embarazo o el parto. La sífilis se puede prevenir, diagnosticar fácilmente y tratar con éxito en cualquier centro de salud del sistema público.

¿Cómo se transmite?

Vía sexual: A través del contacto con semen, fluidos vaginales, sangre o líquido preeyaculatorio durante relaciones sexuales sin protección.

Vía perinatal: Durante la gestación o el parto, una persona gestante con sífilis puede transmitir la infección a su bebé. Por eso, es fundamental realizar el test de sífilis durante el embarazo para iniciar tratamiento de forma oportuna y evitar la transmisión.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre, que pueden ser de dos tipos:

Extracción de sangre convencional.

Test rápido (TR): arroja un resultado preliminar en tan solo 15 a 30 minutos.

Ante un resultado positivo, se realiza un segundo análisis confirmatorio. Estos estudios están disponibles en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento para la sífilis es seguro, efectivo, gratuito y está disponible en todos los servicios de salud públicos. Debe ser realizado por la persona diagnosticada y también por sus parejas sexuales para evitar la reinfección y cortar la cadena de transmisión.

Cuando el tratamiento se realiza correctamente, la sífilis se cura. Sin embargo, si no se trata, puede progresar y afectar gravemente la salud. En personas gestantes, la falta de tratamiento puede causar sífilis congénita, una forma de la enfermedad que puede producir ceguera, daños orgánicos severos o incluso la muerte del recién nacido.

El preservativo como protección

Organismos internacionales de salud recomiendan el uso del preservativo de látex, con una eficacia del 98% para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados. Para que cumpla su función protectora, se deben seguir ciertas recomendaciones:

Verificar que el preservativo no esté vencido.

Abrir el envoltorio con los dedos, sin usar elementos cortantes.

Usarlo desde el inicio del contacto sexual hasta el final de la relación.

Utilizar un preservativo nuevo en cada encuentro.

No usar dos preservativos juntos, ya que pueden romperse.

Para lubricar, usar productos a base de agua o silicona. Evitar vaselina o aceites que dañan el látex.

No exponerlos al calor o roce constante, como dentro de la billetera o el bolsillo.

Si el preservativo se rompe durante la relación, se debe consultar en un centro de salud dentro de las 72 horas.

Situación provincial

En lo que va del año, el Ministerio de Salud Pública confirmó 785 casos de sífilis en la población general, 141 en personas gestantes y 31 de sífilis congénita, es decir, transmisión de la infección de madre a hijo durante el embarazo o el parto .

Los meses con mayor número de diagnósticos fueron mayo, con 119 casos, y agosto, con 106. En cuanto a los grupos etarios más afectados, se destacó la franja de jóvenes de 20 a 29 años, con 386 casos, seguida por el grupo de 30 a 39 años, con 179.

En cuanto a la distribución por zonas sanitarias, la mayor cantidad de contagios se concentró en la zona centro, con 537 casos. Le siguieron la zona oeste con 105, el norte con 77, el sur con 50 y otras provincias con 16 casos. Por género, el 53,1 % de los casos correspondió a mujeres, el 46,5 % a varones y el 0,4 % a personas que se identificaron con otro género.

¿Dónde acudir?

Ante cualquier inconveniente o consulta se sugiere acercarse al establecimiento de salud más cercano, llamar al 0800 3333 444, línea gratuita del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

También se puede solicitar información en el programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud Pública al teléfono (0387) 4215169. Correo electrónico http://[email protected] o por la red social instagram en @Pro.gramavihsalta.