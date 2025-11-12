El Ministerio de Seguridad formalizó este miércoles la creación de la Carrera de Investigador de Delitos para Profesionales en la Policía Federal Argentina (PFA), mediante la Resolución 1291/2025 publicada en el Boletín Oficial.
Quebró La Suipachense y dejó 140 empleados sin trabajo
La Justicia de Mercedes declaró la quiebra de la histórica láctea La Suipachense (Lácteos Conosur S.A.), que acumulaba más de 1.000 cheques rechazados por $8.500 millones y tenía su actividad totalmente paralizada.Argentina12/11/2025
La histórica firma láctea La Suipachense fue declarada en quiebra por el Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes, que dispuso la liquidación completa de Lácteos Conosur S.A., titular de la marca. La empresa, que llegó a ser un emblema productivo de la cuenca bonaerense, acumulaba más de 1.000 cheques rechazados por $8.500 millones, salarios impagos, deudas con tamberos y actividad totalmente paralizada desde hacía meses.
La resolución judicial, firmada el 8 de noviembre, ordena la clausura del establecimiento de Suipacha, la entrega de bienes a la sindicatura, la inhabilitación definitiva de sus directivos y la prohibición de salida del país para el presidente de la firma, Jorge Luis Borges León. En el mismo fallo se instruyó a ARCA y al Banco Central a informar sobre los bienes, cuentas y movimientos financieros de la compañía.
En el expediente se detalla que La Suipachense incumplió el acuerdo preventivo homologado y “carece de toda generación de ingresos”, situación que derivó en la apertura directa de la quiebra. Durante su época de mayor expansión, la planta llegó a procesar 250.000 litros diarios de leche, pero ese volumen se redujo drásticamente hasta desaparecer.
El Banco Central registró más de 1.000 cheques rechazados por $8.500 millones, una cifra récord para el sector, mientras que ATILRA denunció salarios adeudados, despidos y pérdida total de proveedores. De los 140 trabajadores que dependían directamente de la empresa, ninguno conserva hoy tareas ni ingresos. En paralelo, los 180 tamberos que abastecían la planta interrumpieron los envíos por falta de pago.
El fallo también ordena la inmediata intervención judicial, la clausura con inventario de bienes, y habilita el uso de fuerza pública y cerrajero en caso de ser necesario para ingresar al predio. La sindicatura tendrá la tarea de inventariar activos, verificar créditos y organizar la liquidación para cubrir, en parte, el pasivo.
La Suipachense también estaba bajo la gestión del grupo venezolano Maralac.
Días antes de la quiebra de La Suipachense, la Justicia Comercial de Buenos Aires también declaró la quiebra de ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), productora de yogures y postres SanCor, con pasivos por más de $49.000 millones y 540 cheques rechazados. Ambas compañías estaban bajo la gestión del grupo venezolano Maralac, que había asumido el control operativo tras el derrumbe financiero del Grupo Vicentin quien había comprado la compañía en 2016.
El grupo, que desembarcó en Argentina en 2012, controlaba la planta bonaerense de La Suipachense y la red industrial de ARSA en Arenaza y Monte Cristo, aunque nunca logró consolidar la titularidad accionaria total de esta última empresa debido a los conflictos judiciales derivados del concurso preventivo de Vicentin. Con el paso del tiempo, ambas firmas lácteas acumularon denuncias gremiales por vaciamiento, maniobras de facturación cruzada y desvío de fondos, iniciadas por ATILRA, además de cautelares judiciales para impedir el retiro de maquinaria e insumos.
En total, las dos lácteas suman más de 1.500 cheques rechazados por más de $15.000 millones, lo que las convierte en uno de los casos de colapso financiero más severos de la industria láctea reciente. Con las plantas paralizadas, el grupo Maralac se retira de hecho del negocio lácteo argentino, dejando más de 600 trabajadores sin empleo, deudas impositivas y comunidades enteras sin su principal motor de empleo.
Con información de Ámbito
El Gobierno lanzó un programa federal para fortalecer la atención en la primera infanciaArgentina12/11/2025
A través de la Resolución 631/2025, se creó el Programa Federal de Primera Instancia para mejorar el acceso de niños y familias vulnerables a servicios de cuidado y desarrollo desde el embarazo hasta los cuatro años.
Más del 40% de los hogares argentinos desarmó ahorros o vendió cosas para gastos corrientesArgentina12/11/2025
Un informe reciente del INDEC reveló que casi un cuarto de la población de bajos ingresos (22,5%) tuvo que endeudarse con familiares o amigos durante el primer semestre de 2025.
El INDEC publica este miércoles 12 de noviembre la inflación de octubre. Las consultoras privadas y el REM del BCRA anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volverá a superar el 2%.
La carne se dispara: precios suben 12% y proyectan hasta 20% más hacia fin de añoArgentina12/11/2025
El precio de la carne vacuna vuelve a preocupar a los consumidores, con aumentos en góndolas y carnicerías que oscilan entre el 8% y 12% en las últimas dos semanas. Analistas y referentes del sector proyectan que esta tendencia alcista continuará.
ATE anunció paro nacional y movilización el 19 de noviembre contra la reforma laboralArgentina12/11/2025
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, llamó a "enfrentar ya en la calle a esta reforma" y denunció la "emergencia salarial" en la administración pública. La decisión fue tomada en el marco de un plenario federal de delegados de todo el país.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
ADP anunció un paro porque Diputados quiere modificar el Estatuto del Educador
La Asociación Docente Provincial confirmó una medida de fuerza en oposición al proyecto de ley que busca incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Educador. La iniciativa será tratada este martes en la Cámara de Diputados.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.