El CFI lanzó un fondo para financiar proyectos tecnológicos en las provincias

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) abrió convocatorias para Innova CFI, un fondo de inversión destinado a financiar emprendimientos innovadores y empresas de base tecnológica en distintas provincias del país, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y promover la innovación desde una perspectiva federal.

En diálogo con Aries, el integrante del equipo de Innova CFI, Bruno Hernández Cravero, señaló que la iniciativa apunta a acompañar proyectos cuyo modelo de negocios esté vinculado al desarrollo de nuevas tecnologías, un segmento caracterizado por altos niveles de incertidumbre, pero también por su potencial de crecimiento y generación de impacto económico y social.

“Si esas empresas funcionan y pueden sobrepasar ese grado de incertidumbre, van a tener un crecimiento muy rápido y alto, porque las tecnologías que buscan desarrollar son disruptivas, pueden abarcar tratamientos de salud, tratamientos de residuos, desarrollos de nuevos softwares aplicados a la inteligencia artificial”, expresó.

En esa línea Hernández Cravero también puso el foco en el capital humano argentino como uno de los principales activos para el desarrollo de la innovación. “Argentina tiene la tasa de investigadores por habitante más alta de América Latina. Contamos con los cerebros y el talento humano que van a desarrollar estas ideas”, afirmó.

En ese sentido, destacó que gran parte de esos recursos humanos se encuentran distribuidos en las provincias, mientras que la inversión en investigación y desarrollo suele estar más concentrada. Por ello, aseguró que el fondo busca contribuir a federalizar el acceso a financiamiento para la innovación.

“Desde el Consejo Federal de Inversiones estamos trabajando para federalizar la inversión en investigación y desarrollo. Hay proyectos de gran potencial en todo el país, pero primero hay que identificarlos, ayudarlos a madurar y luego acompañarlos con financiamiento”, expresó.

Finalmente, Hernández Cravero subrayó que los beneficios de estos proyectos trascienden las fronteras provinciales. “Un emprendimiento que se desarrolla en Salta puede terminar beneficiando a toda la región o incluso a provincias como Santa Cruz o Chubut. Esa es una de las características de la tecnología, el conocimiento y las soluciones pueden aplicarse en cualquier parte del país”, concluyó.

Qué tipo de proyectos busca Innova CFI

Hernández Cravero explicó que la convocatoria está dirigida a empresas con un máximo de siete años de antigüedad, que desarrollen un modelo de negocio innovador asociado a la tecnología y que presenten proyectos con grado de avance mínimo de TRL-4

"Puede presentarse una empresa de biotecnología, de minería, una firma que desarrolle soluciones para la industria metalmecánica o una empresa de software. No hay restricciones por vertical", destacó.

Además del potencial tecnológico, el fondo evaluará la conformación de los equipos emprendedores. En ese sentido, se priorizarán proyectos cuyos fundadores o directivos trabajen de manera exclusiva en el desarrollo de la compañía y cuenten con perfiles complementarios.

La convocatoria está dirigida a personas jurídicas ya constituidas, independientemente de su formato societario. Las postulaciones pueden realizarse a través del sitio web de Innova CFI y permanecerán abiertas hasta el 26 de junio.

"Esta primera ventanilla, luego volverá a abrirse dentro de aproximadamente cuatro meses, por lo que quienes no lleguen a presentarse en esta instancia podrán hacerlo en la próxima convocatoria", indicó.