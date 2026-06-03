Empresas industriales tendrán nuevos requisitos para importar insumos temporarios

Las empresas industriales que importan insumos para producir bienes destinados a la exportación tendrán nuevas reglas operativas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de importación temporaria de mercaderías destinadas a procesos de perfeccionamiento industrial, según la Resolución General 5854/2026.

Qué significa para las empresas

Este régimen permite que una empresa ingrese mercadería al país para transformarla, procesarla o incorporarla a un producto final que luego será exportado.

La actualización apunta a simplificar trámites, ordenar requisitos y facilitar el control aduanero para operadores industriales.

Por qué puede impactar en Salta

La medida puede interesar a empresas vinculadas a comercio exterior, producción regional, agroindustria, minería e industrias que necesitan insumos importados para completar procesos productivos.

En un contexto de altos costos y necesidad de exportar más, la simplificación aduanera puede ayudar a reducir tiempos administrativos para sectores productivos.