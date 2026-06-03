El Gobierno bajó retenciones para el agro y busca sumar dólares por exportaciones

El Gobierno nacional oficializó una nueva baja de retenciones para productos agroindustriales, una medida con impacto directo en cadenas como soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 423/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y forma parte del plan oficial para reducir gradualmente los derechos de exportación.

Qué cambia para el sector agroindustrial

La norma fija nuevas alícuotas para distintas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur. En la práctica, implica una menor carga tributaria para productores, elaboradores y exportadores.

El Gobierno sostiene que la medida busca mejorar la competitividad del sector, aumentar exportaciones y favorecer el ingreso de divisas.

Impacto en las economías regionales

Aunque la medida tiene alcance nacional, puede tener efecto en provincias productoras como Salta, especialmente en zonas vinculadas a granos y cadenas agroindustriales.

Para el sector privado, una baja de retenciones mejora el margen de rentabilidad y puede acelerar decisiones de siembra, inversión y comercialización.