Crisis en el turismo: el Hotel Mercure cierran el spa y el restaurante, y reduce personal

La crisis que atraviesa el sector turístico comenzó a dejar huellas visibles en uno de los principales hoteles de Santa Rosa, La Pampa. El Hotel Mercure inició un fuerte proceso de ajuste que incluyó el cierre de áreas clave, reducción de personal y una drástica disminución de su capacidad operativa ante la baja ocupación registrada en los últimos meses.

Según relataron trabajadores del establecimiento, el complejo dejó de prestar servicios en el spa y el restaurante, mientras que gran parte de sus habitaciones permanecen sin uso debido a la escasa demanda. Actualmente, el hotel recibe un promedio de apenas 15 huéspedes por día, una cifra que obligó a la empresa a mantener habilitadas solo 27 de sus 86 habitaciones.

La situación también impactó de lleno en el empleo. La secretaria general de la Seccional La Pampa de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Graciela Ortiz, confirmó que la plantilla sufrió una fuerte reducción. “De unos 25 trabajadores quedan solamente 12”, afirmó.

El achique incluyó despidos, retiros voluntarios y reubicaciones dentro del grupo empresario. Siete empleados del área gastronómica fueron trasladados al Casino Club, mientras que el resto aceptó acuerdos de desvinculación o fue cesanteado. De acuerdo con la dirigente sindical, la empresa ofreció abonar las indemnizaciones en dos cuotas y por un monto equivalente al 80% de lo que correspondería legalmente.

A los recortes de personal se sumó la salida de la gerenta del hotel y la suspensión casi total de los eventos sociales que históricamente generaban movimiento en el establecimiento. Actualmente solo se realizan algunas actividades corporativas, mientras que celebraciones como casamientos y fiestas de quince años dejaron de formar parte de la agenda.

Desde el gremio atribuyen el escenario a la fuerte retracción del turismo de paso, uno de los segmentos más importantes para la actividad hotelera en la región. Ortiz explicó que la baja afluencia de visitantes se refleja incluso en servicios básicos. “Se sirven apenas 15 desayunos por día”, señaló.

La escasa demanda llevó además al cierre del restaurante tradicional del hotel. Desde ahora, los desayunos, almuerzos y cenas para los pocos huéspedes que se alojan en el lugar son atendidos únicamente en el sector del bar.