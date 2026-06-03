Cambian las reglas de la RTO: más talleres podrán hacer la revisión técnica

La Secretaría de Transporte abrió un registro nacional, público, gratuito y digital para talleres de revisión técnica. La medida alcanza a vehículos particulares, comerciales, de carga y pasajeros.
 
Argentina03/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional modificó el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y habilitó un registro más amplio para que nuevos talleres puedan incorporarse al esquema de controles vehiculares.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este miércoles. El nuevo registro será abierto, público, gratuito y digital, y funcionará a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

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Qué cambia para los conductores

Los talleres inscriptos podrán realizar la revisión técnica de distintos tipos de vehículos: particulares, comerciales, de carga, de pasajeros, antiguos o especiales.

La intención oficial es ampliar la oferta de prestadores, reducir trabas administrativas y facilitar el acceso al trámite.

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Control digital y fiscalización

La norma también ordena crear, en un plazo de 90 días, una base informática con la información de las inspecciones técnicas realizadas y sus resultados.

La fiscalización del régimen quedará a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) deberá adecuar su normativa interna.

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