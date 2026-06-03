El Gobierno sube el precio del gas propano por redes y habrá impacto en las tarifas

El Gobierno nacional avanzó con una nueva actualización en el precio del gas propano por redes, una decisión que tendrá impacto en los cuadros tarifarios de las localidades abastecidas con este sistema.

La medida fue publicada este miércoles a través de la Resolución 126/2026 de la Secretaría de Energía, que instruye al ENARGAS a incorporar el nuevo valor en las tarifas correspondientes.

Qué cambia para los usuarios

Hasta ahora, el valor reconocido en tarifa representaba el 40% del precio de referencia. Con la nueva resolución, ese porcentaje sube al 60%, con el argumento de acercar el precio final a los costos reales de abastecimiento.

En términos prácticos, la decisión puede traducirse en un aumento para los usuarios de gas propano indiluido por redes, según cada cuadro tarifario.

Por qué el Gobierno tomó la medida

La Secretaría de Energía sostuvo que el precio vigente se mantenía por debajo del valor de referencia y generaba una brecha con impacto fiscal. Por eso, decidió avanzar con una adecuación gradual del esquema.

El cambio rige desde su publicación y deberá ser incorporado por el ENARGAS cuando actualice los cuadros tarifarios.