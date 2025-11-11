Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Argentinos derrotó a Belgrano y desplazó a River a puestos de Sudamericana 2026
Argentinos Juniors venció 1-0 a Belgrano con gol de Lautaro Giaccone por la 15 fecha del Torneo Clausura. Con esta victoria, el "Bicho" desplazó a River en la tabla anual, se ubicó tercero y se metió en zona de repechaje de Copa Libertadores 2026.Deportes11/11/2025
Argentinos Juniors venció este lunes como local por 1-0 a Belgrano de Córdoba en un duelo válido por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura llevado a cabo en el estadio Diego Armando Maradona y desplazó a River a puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual.
El único gol del encuentro para el ‘Bicho’ lo convirtió Lautaro Giaccone, a los 32 minutos del primer tiempo.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Nicolás Diez sumó tres puntos trascendentales para escalar posiciones y alcanzar la tercera ubicación de la clasificación general. Ahora, deberán visitar a Estudiantes de La Plata en la última jornada del campeonato local.
Por su parte, el ‘Pirata’ no pudo conseguir una victoria que le permitiera ingresar entre los ocho mejores de la Zona A y luchar por un lugar en los Playoffs del campeonato local. En tanto, recibirá a Unión de Santa Fe, aún con chances de avanzar a los octavos de final, aunque dependerá de otros resultados.
Luego de la derrota por penales en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, los de La Paternal llegaban a este encuentro golpeados anímicamente, pero sabiendo que una victoria los dejaba con esperanzas de clasificar a la Copa Libertadores 2026.
De esta manera, a los 32 minutos de la etapa inicial, Tomás Molina controló el balón en mitad de cancha, condujo hasta el borde del área del cuadro cordobés y asistió de taco al delantero Giaccone, quien sacó un zurdazo imposible de alcanzar para el arquero Thiago Cardozo.
Al mismo tiempo del complemento, Lucas Zelarayán tuvo una ocasión clara de gol, pero el defensor Francisco Álvarez estuvo atento para enviar el balón al tiro de esquina luego de que el guardameta Gonzalo Siri quedara fuera de acción.
La segunda etapa continuó con las insistencias de Belgrano por conseguir del empate y, si bien lograron generar numerosas ocasiones de peligro en el área rival, no tuvieron la efectividad necesaria de cara al arco para convertir.
El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, valoró la victoria agónica 1-0 sobre Deportivo Riestra, destacando la actitud del plantel al conseguir un triunfo en una "cancha difícil".
Independiente derrotó a Deportivo Riestra 1-0 con un gol agónico de Santiago Montiel en el Estadio Guillermo Laza, cortando el invicto de 27 partidos del "Malevo" en su cancha.
El encuentro se jugará el viernes 14 de noviembre en Luanda, y será la única presentación de la Albiceleste durante esta fecha FIFA. Luego, el plantel continuará trabajando en Europa hasta el 18 de noviembre.
El Atlético de Madrid confirmó la entrada del fondo estadounidense Apollo Sports Capital (ASC) como nuevo accionista mayoritario con una inversión histórica, una operación que se cerrará en 2026.
“Desde el desierto al asfalto”: los hermanos Benavides apoyaron a Colapinto en Brasil
Los hermanos salteños, referentes mundiales del rally, estuvieron presentes en San Pablo para alentar al piloto argentino de Alpine. Kevin publicó un mensaje en redes.
La Selección Argentina se prepara para un único amistoso ante Angola, este viernes 14 a las trece horas en Luanda. El plantel de Scaloni se concentra en Alicante para los entrenamientos y luego viajará a África.
Mazzone pedirá explicaciones al Gobierno por presuntos acuerdos con Sitepsa
El titular de ADP cuestionó duramente a Sitepsa a quien calificó como “totalmente irregular” y exigió al Gobierno provincial que aclare la relación que mantenía con esa organización.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.