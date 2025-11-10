Se realizó en el marco del Plan Meta. “El deporte une, genera valores, es contención y por eso lo entendemos como una prioridad del Estado”, afirmó el Gobernador Sáenz.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientes
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.Salta10/11/2025
La Municipalidad de Salta presentó este lunes, en el Concejo Deliberante, el proyecto de Presupuesto Municipal 2026, que establece una planificación de gastos e inversiones por $286.630.979.360,51, lo que representa un incremento del 35% respecto al año en curso.
Desde la Secretaría de Hacienda explicaron que el 50% de los recursos serán de origen municipal, mientras que el resto provendrá de convenios con la Provincia y de financiamiento privado.
“Este año vamos a duplicar el presupuesto de obras públicas en relación al año 2025. Para poder lograr este incremento estamos reduciendo gastos corrientes y optimizando nuestros ingresos. La idea es seguir con estabilidad fiscal y que uno de cada tres pesos que ingresan al municipio vuelva en obras”, detalló el secretario de Hacienda, Facundo Furió.
Las partidas destinadas a obra pública pasarán de $49 mil millones en 2025 a $102 mil millones en 2026, elevando la participación del rubro del 28% al 38% del total. Este aumento permitirá avanzar con obras estratégicas orientadas a mejorar la conectividad, el drenaje urbano y la infraestructura barrial.
Entre los proyectos previstos se destacaron:
- Colectora de avenida Bolivia, con nuevas rotondas e iluminación
- Renovación integral de avenida Asunción, con reconstrucción de calzada y parquización
- Construcción del nuevo nudo vial San Luis, que integrará RN 51, RP 99 y la Autopista Circunvalación
- Programa de veredas y cordón cuneta por $10 mil millones en distintos barrios
- Cuatro nuevos pasos a nivel y la regularización de otros cuatro
- Obras para la optimización del drenaje en plaza Gurruchaga
- Renovación de avenida Juan XXIII, con pavimentación, ciclovías y mejoras viales
- Nueva rotonda en avenida Banchik, para optimizar el acceso al puente Néspoli
El Ejecutivo municipal señaló que este incremento en la inversión es posible gracias al proceso de ordenamiento financiero iniciado en 2023, que continúa con una reducción sostenida del gasto corriente. Estas erogaciones pasarán del 84,27% del total en 2023 al 60,49% en 2026, el nivel más bajo de los últimos años. Además, el proyecto elimina los gastos de viáticos y movilidad.
Junto con el presupuesto, el Concejo Deliberante analizará una serie de modificaciones a la Ordenanza Tributaria orientadas a reducir impuestos, simplificar trámites y eliminar tasas.
Las principales medidas incluyen:
- Actualización de topes del Impuesto Automotor, que reducirá la carga impositiva para más del 40% de los vehículos radicados en la ciudad
- Reducción de hasta el 50% en la Tasa de Diversiones y Espectáculos Públicos (Bordereaux)
- Baja del 25% en la Tasa de Publicidad y Propaganda
- Eliminación y unificación de tasas en el rubro cementerios, con disminuciones entre el 20% y el 80%
- Reducción del 25% en tasas vinculadas a obras de construcción, que se suma a la rebaja del 50% vigente para edificaciones nuevas en la zona sur
Desde la Secretaría de Hacienda explicaron que estas medidas permitirán agilizar más de 35 mil trámites al año y acompañar el desarrollo urbano local con una menor presión fiscal. “Nuestros recursos y el acompañamiento de los ciudadanos vienen creciendo porque tratamos de ser lo más responsables posible para devolverles esa confianza en obras”, concluyó Furió.
