"Están para cosas mayores": Quinteros tras la agónica victoria del 'Rojo'

Independiente sigue de racha y este lunes por la tarde noche se impuso a Deportivo Riestra en condición de visitante para mantener viva su esperanza de lograr un cupo a la Copa Sudamericana del 2026.

Una vez terminado el partido, Gustavo Quinteros dialogó ante los medios presentes en el Bajo Flores y analizó la labor de los jugadores del ‘Rojo’. “Es una cancha difícil porque el rival es difícil, acá juega muy bien. Por momentos tuvimos la intención de jugar, y por momentos no porque el rival te para todo el partido, no te da espacio y te propone juego directo y segundas pelotas. Eso es difícil de contrarrestar. Creo que por momentos jugamos bien, por momentos no pudimos”, sostuvo.

"El triunfo nos da confianza y tranquilidad, si bien estamos un poco angustiado porque si esto empezaba un poquito antes teníamos más posibilidades de clasificar. Esperaremos si podemos entrar a la Sudamericana, pero lo importante es que sigamos creciendo y que el equipo juegue como a nosotros nos gusta", añadió el ex coordinador de Vélez con vistas al sueño internacional, pero lamentándose por quedar eliminado de los playoffs.

Quinteros señaló por otra parte que Independiente no está “ligando con las lesiones”. "Los laterales están tocados. (Luciano) Cabral tuvo un golpe y no pudo terminar muy bien el partido, (Sebastián) Valdez sintió como un calambre, no fue por ahí una distensión, pero seguramente le van a hacer estudios mañana", manifestó.

De cara al compromiso de la última fecha del Clausura ante el ‘Canalla’, marcó que es una final para el plantel profesional y que intentarán hacer lo mejor ante el “mejor equipo del año, más allá de que no haya tenido un título, es el que más puntos tiene en la general y el que más partidos ganó”. "Mis respetos a Central por el equipo que tiene, trataremos de jugar nuestro mejor partido para poder ganarlo", agregó.

"La pérdida de estos dos jugadores (Lautaro Millán y Felipe Loyola) es muy dura para nosotros. Encontramos un funcionamiento con ellos en cancha. No tengo dudas que si Cabral juega como jugó hoy lo puede hacer muy bien también. Reemplazar a Loyola no es fácil, pero tenemos que darle confianza a otros jugadores que lo pueden hacer bien. Probaremos durante la semana y quién tiene esa función el día del partido con Central", añadió el DT.

Volviendo a poner el foco en su partido de esta noche, Quinteros la complejidad de enfrentar a un rival como Riestra y destacó su felicidad al conseguir el triunfo. "Estoy muy contento de ganar acá, los jugadores han demostrado una vez más que están para cosas mayores. No merecen estar en esta situación y posición. Tienen mejor fútbol de lo que han mostrado en alguno de los últimos partidos", comentó.

En ese sentido, evaluó sobre el juego del ‘Rojo’ que hoy no se pudo jugar “al fútbol que le gusta a Independiente”, pero que “cuando no se puede jugar bien hay que intentar ganar como se hizo". ”Se intentó, pero no supimos en muchos pasajes tal vez penetrar en una defensa con muchos jugadores. Se encierran muy bien y salen muy bien de contra. Es un equipo difícil, y cuando hay pocos espacios, el campo y sus dimensiones no son como las de Independiente y es difícil encontrar lugar para elaborar más y jugar de otra manera", subrayó.

Con información de Doble Amarilla