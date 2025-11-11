"Están para cosas mayores": Quinteros tras la agónica victoria del 'Rojo'

Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, valoró la victoria agónica 1-0 sobre Deportivo Riestra, destacando la actitud del plantel al conseguir un triunfo en una "cancha difícil".Deportes11/11/2025
Independiente sigue de racha y este lunes por la tarde noche se impuso a Deportivo Riestra en condición de visitante para mantener viva su esperanza de lograr un cupo a la Copa Sudamericana del 2026.
Una vez terminado el partido, Gustavo Quinteros dialogó ante los medios presentes en el Bajo Flores y analizó la labor de los jugadores del ‘Rojo’. “Es una cancha difícil porque el rival es difícil, acá juega muy bien. Por momentos tuvimos la intención de jugar, y por momentos no porque el rival te para todo el partido, no te da espacio y te propone juego directo y segundas pelotas. Eso es difícil de contrarrestar. Creo que por momentos jugamos bien, por momentos no pudimos”, sostuvo.
"El triunfo nos da confianza y tranquilidad, si bien estamos un poco angustiado porque si esto empezaba un poquito antes teníamos más posibilidades de clasificar. Esperaremos si podemos entrar a la Sudamericana, pero lo importante es que sigamos creciendo y que el equipo juegue como a nosotros nos gusta", añadió el ex coordinador de Vélez con vistas al sueño internacional, pero lamentándose por quedar eliminado de los playoffs.
Quinteros señaló por otra parte que Independiente no está “ligando con las lesiones”. "Los laterales están tocados. (Luciano) Cabral tuvo un golpe y no pudo terminar muy bien el partido, (Sebastián) Valdez sintió como un calambre, no fue por ahí una distensión, pero seguramente le van a hacer estudios mañana", manifestó.
De cara al compromiso de la última fecha del Clausura ante el ‘Canalla’, marcó que es una final para el plantel profesional y que intentarán hacer lo mejor ante el “mejor equipo del año, más allá de que no haya tenido un título, es el que más puntos tiene en la general y el que más partidos ganó”. "Mis respetos a Central por el equipo que tiene, trataremos de jugar nuestro mejor partido para poder ganarlo", agregó.
"La pérdida de estos dos jugadores (Lautaro Millán y Felipe Loyola) es muy dura para nosotros. Encontramos un funcionamiento con ellos en cancha. No tengo dudas que si Cabral juega como jugó hoy lo puede hacer muy bien también. Reemplazar a Loyola no es fácil, pero tenemos que darle confianza a otros jugadores que lo pueden hacer bien. Probaremos durante la semana y quién tiene esa función el día del partido con Central", añadió el DT.
Volviendo a poner el foco en su partido de esta noche, Quinteros la complejidad de enfrentar a un rival como Riestra y destacó su felicidad al conseguir el triunfo. "Estoy muy contento de ganar acá, los jugadores han demostrado una vez más que están para cosas mayores. No merecen estar en esta situación y posición. Tienen mejor fútbol de lo que han mostrado en alguno de los últimos partidos", comentó.
En ese sentido, evaluó sobre el juego del ‘Rojo’ que hoy no se pudo jugar “al fútbol que le gusta a Independiente”, pero que “cuando no se puede jugar bien hay que intentar ganar como se hizo". ”Se intentó, pero no supimos en muchos pasajes tal vez penetrar en una defensa con muchos jugadores. Se encierran muy bien y salen muy bien de contra. Es un equipo difícil, y cuando hay pocos espacios, el campo y sus dimensiones no son como las de Independiente y es difícil encontrar lugar para elaborar más y jugar de otra manera", subrayó.
Con información de Doble Amarilla
Independiente derrotó a Deportivo Riestra 1-0 con un gol agónico de Santiago Montiel en el Estadio Guillermo Laza, cortando el invicto de 27 partidos del "Malevo" en su cancha.
Argentinos Juniors venció 1-0 a Belgrano con gol de Lautaro Giaccone por la 15 fecha del Torneo Clausura. Con esta victoria, el "Bicho" desplazó a River en la tabla anual, se ubicó tercero y se metió en zona de repechaje de Copa Libertadores 2026.
El encuentro se jugará el viernes 14 de noviembre en Luanda, y será la única presentación de la Albiceleste durante esta fecha FIFA. Luego, el plantel continuará trabajando en Europa hasta el 18 de noviembre.
El Atlético de Madrid confirmó la entrada del fondo estadounidense Apollo Sports Capital (ASC) como nuevo accionista mayoritario con una inversión histórica, una operación que se cerrará en 2026.
“Desde el desierto al asfalto”: los hermanos Benavides apoyaron a Colapinto en Brasil
Los hermanos salteños, referentes mundiales del rally, estuvieron presentes en San Pablo para alentar al piloto argentino de Alpine. Kevin publicó un mensaje en redes.
La Selección Argentina se prepara para un único amistoso ante Angola, este viernes 14 a las trece horas en Luanda. El plantel de Scaloni se concentra en Alicante para los entrenamientos y luego viajará a África.
Mazzone pedirá explicaciones al Gobierno por presuntos acuerdos con Sitepsa
El titular de ADP cuestionó duramente a Sitepsa a quien calificó como “totalmente irregular” y exigió al Gobierno provincial que aclare la relación que mantenía con esa organización.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.