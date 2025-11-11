El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, valoró la victoria agónica 1-0 sobre Deportivo Riestra, destacando la actitud del plantel al conseguir un triunfo en una "cancha difícil".
Boca multado por tras el Superclásico: el motivo de la sanción
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.Deportes11/11/2025
Boca será sancionado económicamente por la Liga Profesional por los "particulares" que ingresaron al campo de juego en el triunfo en el Superclásico disputado en La Bombonera. Además, también podría ser multado por el recibimiento de los hinchas.
El club "Xeneize" recibirá una sanción económica de parte de la Liga Profesional por el gran número de personas "particulares" que entraron al campo de juego del estadio, según pudo saber Doble Amarilla.
También buscarán identificar a la persona que filmó a los jugadores de River luego del partido y que recibió un golpe de parte de Maxi Salas.
Por otro lado, se especuló con una posible sanción por el recibimiento con papeles y cintas de los hinchas al equipo local en una nueva edición del superclásico que quedó en manos del "Xeneize". No obstante, fuentes de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires descartaron a Doble Amarilla esa posibilidad.
El 2-0 en favor del "Xeneize" fue importante y no solo por la victoria en sí ante el clásico rival: significó la cima de la Zona A, clasificación a la Copa Libertadores 2026 y complicarlo a River de cara al cierre de la etapa regular y en cuanto a la clasificación a las competencias internacionales.
Al final, los jugadores protagonizaron los festejos junto a los hinchas: fuegos artificiales, fantasmas con la B y cánticos al unísono desde el campo de juego y de las tribunas con cargadas hacia River y con el pedido por la Libertadores.
Con información de Doble Amarilla
Independiente derrotó a Deportivo Riestra 1-0 con un gol agónico de Santiago Montiel en el Estadio Guillermo Laza, cortando el invicto de 27 partidos del "Malevo" en su cancha.
Argentinos Juniors venció 1-0 a Belgrano con gol de Lautaro Giaccone por la 15 fecha del Torneo Clausura. Con esta victoria, el "Bicho" desplazó a River en la tabla anual, se ubicó tercero y se metió en zona de repechaje de Copa Libertadores 2026.
El encuentro se jugará el viernes 14 de noviembre en Luanda, y será la única presentación de la Albiceleste durante esta fecha FIFA. Luego, el plantel continuará trabajando en Europa hasta el 18 de noviembre.
El Atlético de Madrid confirmó la entrada del fondo estadounidense Apollo Sports Capital (ASC) como nuevo accionista mayoritario con una inversión histórica, una operación que se cerrará en 2026.
“Desde el desierto al asfalto”: los hermanos Benavides apoyaron a Colapinto en Brasil
Los hermanos salteños, referentes mundiales del rally, estuvieron presentes en San Pablo para alentar al piloto argentino de Alpine. Kevin publicó un mensaje en redes.
La Selección Argentina se prepara para un único amistoso ante Angola, este viernes 14 a las trece horas en Luanda. El plantel de Scaloni se concentra en Alicante para los entrenamientos y luego viajará a África.
Mazzone pedirá explicaciones al Gobierno por presuntos acuerdos con Sitepsa
El titular de ADP cuestionó duramente a Sitepsa a quien calificó como “totalmente irregular” y exigió al Gobierno provincial que aclare la relación que mantenía con esa organización.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.