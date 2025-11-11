Boca multado por tras el Superclásico: el motivo de la sanción

Boca será sancionado económicamente por la Liga Profesional por los "particulares" que ingresaron al campo de juego en el triunfo en el Superclásico disputado en La Bombonera. Además, también podría ser multado por el recibimiento de los hinchas.

El club "Xeneize" recibirá una sanción económica de parte de la Liga Profesional por el gran número de personas "particulares" que entraron al campo de juego del estadio, según pudo saber Doble Amarilla.

También buscarán identificar a la persona que filmó a los jugadores de River luego del partido y que recibió un golpe de parte de Maxi Salas.

Por otro lado, se especuló con una posible sanción por el recibimiento con papeles y cintas de los hinchas al equipo local en una nueva edición del superclásico que quedó en manos del "Xeneize". No obstante, fuentes de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires descartaron a Doble Amarilla esa posibilidad.

El 2-0 en favor del "Xeneize" fue importante y no solo por la victoria en sí ante el clásico rival: significó la cima de la Zona A, clasificación a la Copa Libertadores 2026 y complicarlo a River de cara al cierre de la etapa regular y en cuanto a la clasificación a las competencias internacionales.

Al final, los jugadores protagonizaron los festejos junto a los hinchas: fuegos artificiales, fantasmas con la B y cánticos al unísono desde el campo de juego y de las tribunas con cargadas hacia River y con el pedido por la Libertadores.

Con información de Doble Amarilla