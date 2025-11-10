Qué jugadores citó Scaloni para cubrir las bajas de último momento

La Selección Argentina retomará la acción tras la doble fecha de amistosos de septiembre y realizará en noviembre una gira por el Viejo Continente que incluirá un solo partido oficial: un amistoso ante Angola, en conmemoración del 50° aniversario de la independencia del país africano.

El encuentro se jugará el viernes 14 de noviembre en Luanda, y será la única presentación de la Albiceleste durante esta fecha FIFA. Luego, el plantel continuará trabajando en Europa hasta el 18 de noviembre.

Tras un par de bajas de último momento, Lionel Scalon decidió citar a Lisandro Martínez y Kevin Mac Allister primero y a Emiliano Buendía, también en las últimas horas.

Por su parte, Manchester United cedió al defensor Lisandro Martínez para que entrene con la Selección adurante la fecha FIFA, a pesar de que aún se encuentra en la fase final de su recuperación de una lesión.

Martínez no juega con el United desde que sufrió una grave lesión de rodilla en febrero, pero ahora regresó a los entrenamientos del club tras una larga ausencia.

Y también sumó a Emiliano Buendía. El mediocampista acumula del Aston Villa tuvo 6 participaciones directas en goles en sus últimos 8 partidos.

La única vez que Buendía jugó con Argentina fue en febrero de 2022, y fueron solo 10 minutos por eliminatorias ante Colombia.

El delantero del Aston Villa viene de marcar un tanto en la goleada ante Bournemouth.

Los hombres del Inter Miami, el capitán Lionel Messi y Rodrigro de Paul abrieron las puertas de la concentración.

Más tarde se sumaron Los Nicos, Otamendi y Paz, Lautaro Matínez tras su gran jornada en Inter y el Cuti Romero

Con información de ESPN