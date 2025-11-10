Qué jugadores citó Scaloni para cubrir las bajas de último momento

El Atlético de Madrid confirmó la entrada del fondo estadounidense Apollo Sports Capital (ASC) como nuevo accionista mayoritario con una inversión histórica, una operación que se cerrará en 2026.
El encuentro se jugará el viernes 14 de noviembre en Luanda, y será la única presentación de la Albiceleste durante esta fecha FIFA. Luego, el plantel continuará trabajando en Europa hasta el 18 de noviembre.Deportes10/11/2025
La Selección Argentina retomará la acción tras la doble fecha de amistosos de septiembre y realizará en noviembre una gira por el Viejo Continente que incluirá un solo partido oficial: un amistoso ante Angola, en conmemoración del 50° aniversario de la independencia del país africano.
Tras un par de bajas de último momento, Lionel Scalon decidió citar a Lisandro Martínez y Kevin Mac Allister primero y a Emiliano Buendía, también en las últimas horas.
Por su parte, Manchester United cedió al defensor Lisandro Martínez para que entrene con la Selección adurante la fecha FIFA, a pesar de que aún se encuentra en la fase final de su recuperación de una lesión.
Martínez no juega con el United desde que sufrió una grave lesión de rodilla en febrero, pero ahora regresó a los entrenamientos del club tras una larga ausencia.
Y también sumó a Emiliano Buendía. El mediocampista acumula del Aston Villa tuvo 6 participaciones directas en goles en sus últimos 8 partidos.
La única vez que Buendía jugó con Argentina fue en febrero de 2022, y fueron solo 10 minutos por eliminatorias ante Colombia.
El delantero del Aston Villa viene de marcar un tanto en la goleada ante Bournemouth.
Los hombres del Inter Miami, el capitán Lionel Messi y Rodrigro de Paul abrieron las puertas de la concentración.
Más tarde se sumaron Los Nicos, Otamendi y Paz, Lautaro Matínez tras su gran jornada en Inter y el Cuti Romero
Los hermanos salteños, referentes mundiales del rally, estuvieron presentes en San Pablo para alentar al piloto argentino de Alpine. Kevin publicó un mensaje en redes.
Un día después de clasificar a Inter Miami con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la Conferencia Este en la Major League Soccer, Leo Messi voló a Barcelona para entrar en el Spotify Camp Nou en el silencio de la noche.
El "Sifón" dedicó la victoria al fallecido Miguel Russo y, sobre su futuro, afirmó que su continuidad no depende de él, aunque su cuerpo técnico quiere seguir el legado de Russo en Boca.
La Selección Argentina se prepara para un único amistoso ante Angola, este viernes 14 a las trece horas en Luanda. El plantel de Scaloni se concentra en Alicante para los entrenamientos y luego viajará a África.
El entrenador argentino Ramón Díaz, al mando del Inter de Porto Alegre, desató una fuerte controversia en Brasil tras criticar el arbitraje femenino después del empate con Bahía con la frase "El fútbol es para hombres, no para niñas".
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
Zeballos y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre River en el Superclásico
Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico que se disputó en La Bombonera. Se metió en los playoffs del campeonato y logró pase a la Copa Libertadores 2026. Mientras que el Millonario deberá esperar otros resultados.